Les Nuits du ramadan 2023: demandez le programme

Les Nuits du ramadan de l’Institut français du Maroc sont de retour. L’évènement, prévu cette année du 4 au 20 avril 2023, a pour thème générique et fédérateur «Art et territoires». «Comme chaque année, ce sera une belle occasion de rencontres et d’échanges autour de la musique et de la spiritualité, et cette année, nous avons souhaité nous inscrire dans la thématique “Art et territoires” qui marque la saison culturelle de l’Institut français en valorisant le patrimoine musical marocain», a expliqué Agnès Humzurian, directrice de l’Institut français du Maroc, le 28 mars lors de la conférence de presse de l’évènement.

Tous les Instituts français du Maroc ont été impliqués dans la direction artistique de cette manifestation culturelle créée à la base, il y a 17 ans, par l’Institut français d’El Jadida, appelé à l’époque l’Alliance française. «En 2012, lorsque l’Alliance française d’El Jadida est devenu un des douze sites de l’Institut français du Maroc, le projet a forcément plu aux autres sites et il a été décidé d’en faire un projet national» a rappelé Anne Belgued, directrice de l’Institut français d’El Jadida.

Fidèles à leur esprit d’origine, à savoir l’échange entre musiques venues de France et musiques marocaines, les Nuits du ramadan prévoient cette année plusieurs spectacles de fusion, fruit de résidences artistiques. Le concert phare de cette édition sera le projet «Guerrières d’Orient», un mélange entre musique baroque et Hadra Chafchaounia avec l’ensemble Rhoum El Bakkali de Chefchaouen et l’ensemble Agamemnon.

Le duo d’ensembles jouera une lecture musicale de guitare, buzuq, oud et guembri; un vrai moment privilégié de rencontre musicale et humaine pour le public comme pour les musiciens. Les Casablancais pourront découvrir ce spectacle le 13 avril dès 22 heures dans le bel écrin de la Mahkama du Pacha au quartier Habous.

«Les Guerrières d’Orient» vont également se produire le 11 avril à l’Institut français de Tanger, le 12 avril à la Maison de la culture de Tétouan et le 15 avril au théâtre Mohammed VI d’Oujda.

«Afin d’atteindre tous les types de public, nous aurons trois concerts dans des lieux différents. Nous commençons par notre théâtre à l’Institut de Casablanca, puis au palais du Méchouar aux Habous et, enfin, à la coupole du parc de la Ligue arabe. Mais, il y aura peut-être d’autres concerts dans des lieux surprises que nous dévoilerons prochainement», a souligné Gaëtan Pellan, directeur de l’Institut français de Casablanca pour Le360.

L’autre concert très attendu des Nuits du ramadan 2023 est «De Kaboul à Bamako» du groupe Sowal Diabi. Il s’agit d’une création transculturelle musicale réunissant des artistes afghans, maliens, français, iraniens et kurdes. La formation a 6 dates au programme: le 4 avril à l’Institut français d’Agadir, le 6 avril au théâtre en plein air de l’Institut français de Marrakech, le 7 avril au théâtre Afifi d’El Jadida, le 8 avril au centre Kan Ya Makane de Fès, le 11 avril à l’Agora de Meknès et le 13 avril à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat.

Le guitariste André Simony sera également de la partie, avec un récital prévu le 5 avril à El Jadida et le 6 avril à Kenitra. Pour cet artiste, la guitare représente la mémoire vibrante de son Maroc natal qu’il a toujours porté en lui lorsque, avec sa famille, il est parti vivre en France. La palette de son répertoire est un voyage à travers le temps et les traditions culturelles.

Enfin, l’une des révélations de ces Nuits du ramadan est le groupe Rouh d’Agadir, créé il y a un an et composé de sept musiciens. «Notre répertoire est un mélange de musiques soufie, turque et classique marocaine», a souligné Hamid Msouli, leader du groupe.