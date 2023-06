Nuit des musées: quand Casablanca se transforme en une galerie à ciel ouvert

Casablanca a vibré hier, jeudi 22 juin 2023, au rythme de la culture lors de la deuxième édition de la Nuit des musées et des espaces culturels, organisée par la Fondation nationale des musées, la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Plus de 80 lieux d’expositions ont ouvert hier leurs portes de 18h00 à minuit, offrant aux visiteurs une immersion unique dans le monde des arts. Le temps d’une soirée, Dar el Beida s’est muée en un musée grandeur nature. Une occasion en or pour les curieux de tout âge et de tout horizon de s’immerger dans l’univers captivant des salles d’exposition, d’explorer des artefacts archéologiques et ethnographiques et de s’émerveiller devant des œuvres artistiques.

Lors de cette nuit estivale, chaque pas dans les galeries d’art a été un voyage à travers le temps, chaque œuvre a évoqué le riche héritage archéologique et ethnographique du pays, et chaque création artistique a été un dialogue ouvert entre le créateur et le spectateur. La Nuit des musées et des espaces culturels s’est révélée être bien plus qu’un événement: une célébration effervescente de la culture, transformant chaque coin de Casablanca en une scène vivante de découverte et de partage.

Au cœur de cette émulsion artistique, des collaborations inédites ont vu le jour. Mohammed Amine El Bellaoui, alias Rebel Spirit, a réussi à fusionner art visuel et sonore à l’Atelier 21 à travers un featuring inédit avec The Digger with Dusty Fingers. «Mon objectif était de créer une dynamique pour cette soirée et d’atteindre un nouveau public», a-t-il partagé.

Dans une ambiance conviviale et vibrante, Rebel Spirit a peint en direct, offrant aux spectateurs une immersion fascinante dans sa démarche artistique. «On balance des sons, des musiques un peu de partout, du Maroc et de l’étranger et j’essaie aussi de rentrer en interaction avec le public, échanger avec lui et montrer un peu ce que je fais sur le plan technique et sur le plan artistique», a-t-il révélé. Une soirée au rythme des couleurs et des sons, une nuit où l’art et le public ne font qu’un.

Un pari réussi

Avec sa contribution musicale au live painting, Ihssan Fiach, DJ du groupe The Digger with Dusty Fingers, a tenu à saluer cette initiative. S’associant à Rebel Spirit, qui selon lui «fait un travail remarquable», il a pris part à l’exposition sur le thème du Grand Prix automobile de Casablanca.

«Je crois fermement en l’importance de ces initiatives pour le développement culturel de notre pays, et j’espère en voir davantage à l’avenir», a-t-il déclaré. Sa collaboration avec Rebel Spirit s’est manifestée par un set principalement orienté autour de la musique arabe, dans le sillage d’un mouvement initié par des artistes tels que Rétro Casquetta ou DJ Guedra Guedra, a-t-il fait savoir.

Lamia Khatar, chargée des activités culturelles à la Villa des Arts, est ravie du succès rencontré par l’événement. Pour elle, l’objectif est double: «Donner l’opportunité aux Marocains de découvrir les galeries, les musées du pays et d’ouvrir à un large public, jeunes comme adultes, les portes de l’art marocain».

La Fondation Al Mada et la Villa des Arts se sont jointes à cette nuit d’exception. «Participer à un tel événement était un réel plaisir pour nous», a-t-elle confié. Pour rendre cette soirée encore plus vivante, plusieurs ateliers interactifs ont été organisés.

«Nous avons mis en place un atelier de sérigraphie, accessible à tous, encadré par l’artiste Yahya Mokhtar», explique Lamia Khatar. En parallèle, un live painting a permis aux visiteurs de voir l’artiste créer son œuvre en direct. Un véritable moment de partage et d’apprentissage, où public et artistes ont pu échanger et collaborer, pour une découverte plus profonde de l’art marocain.

Rapprocher l’art du public marocain

L’artiste peintre Youssef Douieb voit également dans ces initiatives une chance pour «familiariser et vulgariser l’art avec le public marocain». Se trouvant à la Galerie 38, il a eu l’opportunité d’exposer ses dernières œuvres en parallèle à la Nuit des galeries. «Je suis ravi que mon exposition coïncide avec cet événement. C’est une excellente initiative qui a le potentiel de rapprocher l’art du public marocain, qui a tant besoin de se familiariser avec les arts plastiques de notre pays et de rencontrer ses artistes», a-t-il expliqué.

Ses travaux actuels témoignent de sa profonde admiration pour des artistes reconnus tels que Mohamed Melehi, Mohamed Hamidi, Mohamed Chebaa, et d’autres, qui ont réalisé des œuvres extraordinaires dans le domaine de l’abstraction géométrique. «C’est en quelque sorte ma façon de leur rendre hommage et de les remercier pour ce qu’ils ont apporté à l’art marocain», a-t-il confié.

Cette soirée fut également l’occasion pour la Loft Art Gallery de rendre un hommage appuyé à Marion Boehm, une artiste récemment disparue. Tout en mettant en valeur plusieurs talents marocains et internationaux, Hiba Tahri, project manager de la galerie, a exprimé son désir de «rapprocher l’art, et en particulier l’art africain contemporain, des jeunes Marocains d’aujourd’hui».

«Heureux de participer à la deuxième édition de la Nuit des musées, nous avons voulu rendre hommage à Marion Boehm, une artiste que nous venons de perdre, tout en présentant des figures emblématiques de l’art contemporain marocain comme le grand Mohamed Melehi, Moa Bennani, Abdelkrim Ghattas et Malika Agueznay», a-t-elle partagé.

«Mais nous n’oublions pas non plus de mettre en avant les jeunes talents émergents d’Afrique et d’Europe, comme Nicolas Henry. L’objectif de cette exposition collective est de rapprocher au maximum l’art en général, mais surtout l’art africain contemporain, des jeunes Marocains d’aujourd’hui. Nos portes sont donc grandes ouvertes ce soir», a-t-elle conclu.

La deuxième édition de la Nuit des musées et des espaces culturels a été une réussite retentissante, promettant une troisième édition qui ravira à coup sûr les amoureux de la culture.