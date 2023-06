Aziz Akhannouch et Mehdi Qotbi donnent à Rabat le coup d’envoi de la Nuit des Musées

C’est à partir du Musée de la parure des Oudayas, à Rabat, que le Chef du gouvernement a donné le coup d’envoi de la Nuit des musées, qui permet à un large public d’admirer collections et expositions dans différents musées et galeries d’art du pays.

Enthousiasmé par cette initiative, comme il l’a bien exprimé durant son allocution, Aziz Akhannouch a parcouru les différents pavillons du musée rbati. Tout au long de sa visite, qui a duré près d’une heure et demie, il n’a pas manqué pas de demander, à chaque fois, des précisions à Mehdi Qotbi , président de la Findation nationale des musées (FNM), sur les bijoux qui y sont exposés.

«Je suis ravi d’avoir participé à cette Nuit des musées, un moyen de promouvoir l’art et la culture dans notre pays», a déclaré le Chef du gouvernement, saluant au passage les avantages d’accès qu’accorde «la Fondation nationale des musées aux élèves, aux jeunes, aux familles et aux Marocains résidant à l’étranger».

Aziz Akhannouch a également salué les efforts que mène la FNM pour contribuer à la promotion de l’art et de la culture en général. «Les musées reflètent l’histoire du Maroc, car ces espaces renferment de grands trésors», a-t-il souligné. Une opinion qu’approuve allègrement Mehdi Qotbi, manifestement satisfait de la grande affluence du public rbati, arrivé en nombre dès 18 heures pour admirer l’exposition du Musée de la parure. Un engouement également constaté lors de la visite effectuée par Le360 à la galerie d’art Benyaa Art, sise dans le quartier Agdal à Rabat.

Lors de sa visite, Aziz Akhannouch était accompagné de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et de Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Au Musée de la parure, le président de la FNM a rendu un hommage solennel au roi Mohammed VI, «qui a permis de doter de musées d’une telle qualité, qui a porté les Marocains à reprendre le chemin de la couleur, le chemin de la création et surtout le chemin de la découverte de leur patrimoine». «Je remercie le Chef du gouvernement qui a pris le temps de venir avec quelques ministres donner le coup d’envoi de cette Nuit des Musées», a-t-il ajouté.

Le président de la FNM a rappelé que l’an dernier, le Maroc ne comptait qu’une trentaine de musées, alors qu’il en existe actuellement 85 espaces à travers le pays. «C’est extraordinaire de voir ces familles accompagnées de leurs enfants, venir après le dîner pour une promenade dans des musées. C’est extraordinaire», a-t-il conclu.