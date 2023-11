Tanger: restauré, le Borj Ben Amar se transforme en espace de la mémoire de la ville

Après des travaux de restauration qui ont duré plusieurs mois, le Borj Tour Ben Amar, bâtisse historique située à l’entrée de la médina de Tanger, ouvre ses portes aux visiteurs, désormais en tant qu’espace culturel. Cette construction fortifiée, dont l’édification remonte du 17ème Siècle (entre 1662 et 1684), a en effet été transformée en un lieu d’exposition, entièrement dédié à la mémoire de Tanger.

La première exposition qu’il accueille propose justement une immersion dans l’histoire de la ville du Détroit, mettant en exergue celle du Borj Ben Amar. À travers des peintures et des thèmes liés à ce lieu emblématique, les visiteurs peuvent découvrir une chronologie détaillée montrant le développement de Tanger au fil des âges.

La visite se poursuit avec une exposition des transformations et des réalisations les plus importantes du patrimoine culturel et naturel de Tanger. Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir ce passé à travers une collection de pièces de monnaie anciennes, liées aux dynasties successives qui ont régné sur Tanger au fil des siècles.

La cour de la bâtisse fortifiée se déploie quant à elle en un espace décoré de canons historiques, offrant un aperçu fascinant de l’histoire militaire du lieu et de la ville. Ces canons, disposés derrière les murs et faisant face à la mer, ajoutent une dimension immersive à l’expérience des visiteurs, les transportant dans le temps où le Borj Ben Amar représentait un élément clé de la défense de Tanger tant redouté par les assaillants.

Située sur le côté nord-ouest de la Kasbah de Tanger, le Fort Ben Amar, classé au patrimoine national en 1940, a bénéficié du Programme de réhabilitation et de valorisation des monuments historiques, sous le haut patronage du roi Mohammed VI. Les travaux de restauration s’inscrivent dans une initiative plus large, visant à préserver et à mettre en valeur le riche patrimoine historique du Maroc.

En somme, la réouverture du Borj Ben Amar offre aux visiteurs une expérience immersive, à la fois pédagogique et visuellement captivante, contribuant ainsi à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel de Tanger. À partir des semaines à venir, les portes de ce lieu emblématique seront grandes ouvertes, prêtes à accueillir ceux qui cherchent à plonger dans l’histoire fascinante de cette ville marocaine.