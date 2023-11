Ileana Marchesani, fondatrice des Éditions Senso Unico, tourne la dernière page

Fondatrice des Éditions Senso Unico en 2001, femme de culture passionnée d’histoire, d’art et d’architecture, Ileana Marchesani s’est éteinte le lundi 13 novembre à Mohammedia. Elle laisse derrière elle une empreinte indélébile dans le domaine de l’édition et du beau livre, s’entourant tout au long de sa carrière d’auteurs liés au Maroc et collaborant avec de nombreux photographes pour quelques chefs-d’œuvre éditoriaux.

Ancienne coordonnatrice éditoriale chez l’éditeur LAK International, elle a su insuffler son amour de la culture et son humanisme dans chaque publication. Ses livres, alliant expertise, rigueur et soin esthétique, ont contribué à élargir la vision de l’histoire et de l’art au Maroc dans le contexte méditerranéen.

Collaboratrice assidue, elle a travaillé en tandem avec Karine Joseph des éditions du Sirocco, créant des pépites telles que «Nass El Ghiwane» en 2011, «Taoub, le groupe acrobatique de Tanger», «À vous de voter les enfants!» en 2012, et enfin «Jil Lklam, poètes urbains» en 2016.

Une cérémonie d’adieux sera organisée ce mercredi 15 novembre 2023, à 15h30, à son domicile à Monica Plage, à Mohammedia, pour tous ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage.