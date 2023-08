Décès de Malika Meliani, alias «Sayyida Layla»: ils l’ont connue, ils témoignent

La nouvelle du décès de Malika Meliani, figure emblématique de la radio marocaine, plus connue des auditeurs sous le nom de «Sayyida Layla», a résonné comme un choc dans le monde des médias ce vendredi 4 août. À l’âge de 84 ans, elle s’est éteinte à Rabat des suites d’une longue maladie.

«Sayyida Layla», le pseudonyme que Malika s’était choisi sur les ondes, a été à juste titre l’une des figures médiatiques féminines les plus populaires du Royaume, ayant animé des programmes dédiés à la femme et à la famille depuis 1958. Sa voix singulière, à la fois sobre et rassurante, a charmé, de longues années durant, les auditeurs avec ses conseils, sa bienveillance et un incomparable sens de l’empathie et de la proximité.

L’émotion est palpable sur les réseaux sociaux, où collègues et admirateurs expriment leur douleur et leur respect. Les témoignages évoquent une femme dédiée, intègre et authentique. Elle était plus qu’une présentatrice: elle était une amie, une conseillère et une source d’inspiration.

«Sayyida Layla a su, avant l’essor des programmes diffusés sur diverses plateformes, toucher les cœurs et les esprits des auditeurs marocains. L’originalité de son travail réside dans son authenticité et son empathie», témoigne Houcine El Amrani, l’une des voix de la radio nationale.

«On pouvait sentir la tristesse dans sa voix lorsqu’elle abordait des sujets douloureux ou soutenait un appelant en détresse. Elle était une pionnière dans le sens le plus noble, ouvrant la voie à des discussions honnêtes et sincères sur la vie de famille, le mariage, la parentalité et les défis auxquels les femmes sont confrontées. Chaque jour, elle venait au studio avec une énergie et un enthousiasme contagieux, prête à éduquer, inspirer, et surtout, à écouter. Elle avait cette merveilleuse capacité de se connecter avec chaque personne qu’elle rencontrait, de montrer de l’empathie et de l’encouragement. Elle n’était pas simplement une présentatrice de radio; elle était une amie, une conseillère et une voix de sagesse pour beaucoup», poursuit-il.

«Un choc pour nous tous»

«Mais Sayyida Layla ne se résume pas à sa voix douce et réconfortante. Elle était aussi une figure marquante du Mouvement national du Maroc durant l’époque du Protectorat», se remémore-t-il.

Rachid Sebbahi, animateur radio, se souvient d’elle avec tout autant d’affection: «La perte de Sayyida Layla est un choc pour nous tous. Elle était une voix de sagesse, d’inspiration et d’espoir. Elle restera dans nos mémoires comme un symbole de force et de détermination».

«Sa générosité et son altruisme étaient aussi manifestes dans son travail caritatif et dans les nombreuses causes qu’elle soutenait. Elle avait cette faculté unique de vous faire sentir important et écouté, indépendamment de votre statut ou de votre expérience. Au-delà de sa voix, c’était sa présence, son humanité et sa profonde compréhension des autres qui la rendaient vraiment exceptionnelle. Elle était d’une humilité et d’une simplicité rares», ajoute-t-il.

Le départ de Malika Meliani est sans aucun doute une perte immense pour le paysage médiatique marocain. Mais l’empreinte qu’elle laisse derrière elle, faite d’inspiration, de compassion et de lutte pour une société meilleure, continuera à résonner dans les cœurs et les esprits de ceux qui l’ont connue et aimée. Une femme extraordinaire, dont la voix et la vision resteront à jamais gravées dans la mémoire et l’Histoire du pays.