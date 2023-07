Grande figure de l’audiovisuel marocain, Omar Salim a tiré sa révérence

Il aura marqué l’histoire de l’audiovisuel au Maroc, tant au micro de Médi 1 que devant les caméras de 2M. Sa voix, à la fois grave et mélodieuse, enchantait ses auditeurs et sa bonhomie, son esprit et son sens du verbe faisaient du journal télévisé du soir un rendez-vous incontournable. Omar Salim est décédé ce lundi 17 juillet des suites d’une longue maladie. Il était admis en soins intensifs depuis le jeudi 13 juillet dans une clinique privée de la capitale économique. Il y était placé sous respiration artificielle après une récente attaque cardiaque, apprend-on auprès de sa famille.

Journaliste de vocation, d’exercice et de conviction, Omar Salim était aussi un écrivain de talent. Il est ainsi l’auteur de plusieurs livres d’obédience autobiographique, dont le fort remarqué «Le Placard».

Natif de Casablanca en 1954, Omar Salim, Salim Ben Ammar de son vrai nom, a effectué ses études au Lycée Lyautey, avant de s’envoler vers la France où il a poursuivi ses études supérieures. Féru de théâtre, la passion de sa vie, il a fait ses débuts à la station radio Médi 1, à Tanger, en 1980. Il a par la suite rejoint 2M au démarrage de la chaîne de Aïn Sebaâ. Il y a occupé plusieurs fonctions de responsabilité, dont celle de directeur des programmes et de l’information et celle de chef d’antenne.

Après s’être retiré des médias, il s’est consacré à l’écriture. Il laisse derrière lui le souvenir d’un journaliste hors pair et d’une belle âme qui marquera à jamais tous ceux qui l’ont connu.