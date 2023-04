Décès de Brahim Sallaki: ils l’ont connu, ils témoignent

Le monde des médias est en deuil. Brahim Sallaki, journaliste et animateur de 2M, est décédé dimanche, des suites d’une longue maladie, à l’âge de 64 ans. La voix grave du Monsieur cinéma de la deuxième chaîne s’est éteinte à jamais, laissant ses camarades et amis dans une tristesse profonde.

Le journaliste et réalisateur Rachid Zaki a rendu hommage au défunt sur son compte officiel Facebook: «Ecran noir. Le monde du cinéma est orphelin. Monsieur cinéma de 2M vient de nous quitter. J’ai rarement rencontré une personne de sa culture musicale et cinéphilique. Sa générosité et son sens du partage sont un souvenir indélébile dans ma carrière», a-t-il écrit.

Écran Noir. Le monde du cinéma est orphelin. Monsieur Cinéma de 2M vient de nous quitter. J'ai rarement rencontré une... Posted by Rachid Zaki on Sunday, April 23, 2023

Présent au début de l’aventure de 2M en 1989, Brahim Sallaki ne l’a pas quittée jusqu’à son décès. Grand passionné de cinéma, il est connu pour avoir présenté des émissions cinématographiques phares comme «Ciné-thème», «Namadij» ou encore «Cinéstars».

Lorsque feu Nourredine Sail a été nommé directeur général de la chaîne en 2000, Brahim Sallaki avait l’appui d’un autre cinéphile et critique de cinéma. Ensemble, ils ont donné naissance à Radio 2M, où il était chroniqueur. Nadia Larguet veuve de Nourredine Sail, a aussi exprimé sa grande tristesse et ses condoléances à la famille éplorée.

Noooooooooooooooooooon 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲 Brahim Sallaki 😥😥😥😥😥. Et sa femme qui me dit "il t'aimait beaucoup il est parti... Posted by Nadia Larguet on Sunday, April 23, 2023

Brahim Sallaki n’était pas seulement un grand cinéphile, mais un intellectuel tout court, comme en témoignent tous ceux qui l’ont connu de près et partagé avec lui plusieurs moments de sa vie.

«On passait des heures interminables à deviser de tout. Il me fascinait par sa culture à tel point que j’oubliais parfois de terminer l’écriture de mon script du téléprompteur et je me dépêchais de le finir dans la loge de maquillage avant de passer au plateau du journal télévisé», relate la journaliste Ghizlane Taibi, qui appelait le défunt «le Pic de la Mirandole», du nom du philosophe et théologien humaniste italien du XVème siècle, «pour sa grande érudition et pour son immense culture éclectique».

Je l’appelais le Pic de la Mirandole, il m’appelait Rachel. Je lui donnais le nom du grand philosophe et théologien... Posted by Ghizlane Taibi on Sunday, April 23, 2023

Pour Monsef Sakhi, présentateur de l’émission «2M Mag», le défunt, un des pionniers de l’aventure 2M, «a marqué la chaîne par son élégante présentation de “Cinestars”, LE rendez-vous des amoureux du cinéma». Et de décrire Brahim Sallaki comme «un homme cultivé et un grand cinéphile qui aimait partager ses connaissances et ses anecdotes».

Mon collègue et ami Brahim Sallaki s’en est allé. Brahim était l’un des pionniers de l’aventure 2M. Il a marqué la... Posted by Monsef Sakhi on Sunday, April 23, 2023

Le journaliste Anis Hajjam a elle aussi rendu hommage au célèbre présentateur.

Adieu ami et ancien collègue Brahim Sallaki. Paix à ton âme. Posted by Anis Hajjam on Sunday, April 23, 2023

Brahim Sallaki a été inhumé ce lundi 24 avril 2023 au cimetière Al Ghofrane de Casablanca.