Retrait de «Présence sur le lieu» d’Abdellah Hammoudi du SIEL: le vrai du faux

Le livre «Présence sur le lieu» d’Abdellah Hammoudi a t-il été retiré de l’actuelle édition, en cours, du Salon international de l’édition et du livre? Contactée par Le360, une source du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication balaie d’un revers de la main cette rumeur qui circule depuis deux jours, à propos de l’interdiction du dernier opus de cet anthropologue marocain, écrit en langue arabe et sorti aux éditions Toubkal.

«Le livre en question ne fait pas partie de la liste envoyée par l’éditeur en février dernier et validée par notre département. «Présence sur le lieu» n’est donc pas censé être présenté et encore moins faire l’objet d’une signature au SIEL», affirme notre interlocuteur du département de Mohammed Mehdi Bensaïd.

Rencontré sur le stand des éditions Toubkal au SIEL, Abdellah Hammoudi qui enseigne à l’Université de Princeton aux Etats-unis où il vit et travaille, déclare ne pas comprendre pourquoi son livre a été retiré des étals alors qu’il s’apprêtait à le dédicacer... Notre source au ministère de la Culture précise pour sa part qu’aucune cérémonie de cette nature n’était au programme et que personne n’a retiré les exemplaires de l’ouvrage en question.

«Contrairement à ce qui a été diffusé en masse sur les réseaux sociaux, je peux vous certifier que personne de chez nous n’a été envoyée pour retirer ou interdire le livre. Comme je l’ai signalé, ce livre ne figure pas dans la liste officielle des ouvrages censés être présentés durant cette édition 2023 du Salon», précise notre source. Contacté par Le360, l’éditeur est resté injoignable. Affaire à suivre.