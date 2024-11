Rabat: deux œuvres de la Portugaise Joana Vasconcelos exposées au MMVI

Ces deux œuvres, aux dimensions et à la symbolique puissantes, sont accessibles au public durant une année dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire de la création de la Fondation nationale des musées (FNM) que dirige l’artiste peintre Mehdi Qotbi.

La première œuvre représente le personnage de Mary Poppins, qui, avec «sa forme tentaculaire et sa palette de couleurs vives, se distingue par ses six protecteurs surgissant d’un corps central. Elle combine habilement des textures industrielles et des tissus cousus à la main».

La deuxième œuvre, «Royal Valkyrie», est une déesse guerrière «exubérante, vêtue de brocarts floraux aux motifs et techniques inspirés de Nisa, un village portugais renommé pour son savoir-faire artisanal», selon la documentation.

Les sculptures «molles qui composent cette installation, réalisées avec des crochets et des boudins de tissu, rappellent l’art baroque portugais avec une vision novatrice propre à l’artiste», selon la même source.

L’exposition a été inaugurée en présence de l’ambassadeur du Portugal au Maroc, Carlos Pereira Marques, et du directeur du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Abdelaziz El Idrissi. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction que le Musée puisse organiser cette exposition qui célèbre les bons liens qu’entretiennent les deux pays.