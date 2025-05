Quand un robot chinois fait l’éloge de la cuisine marocaine

Le tournage de l’émission de téléréalité à succès «Chinese Restaurant», qui se déroule actuellement à Tanger pour sa 9ème saison, est marqué par la présence d’un robot.

Accueillant les visiteurs à l’entrée du restaurant, le robot-réceptionniste a partagé avec Le360 son enthousiasme pour la cuisine marocaine. Il s’est notamment dit conquis par le couscous, qu’il a qualifié de «très délicieux», surtout lorsqu’il est préparé avec des légumes et de la viande. Un plat qu’il considère comme «riche en saveurs et emblématique de l’hospitalité marocaine».

L’automate ne s’est pas arrêté là: il a également loué le tajine de légumes, la Harira, ainsi que des plats plus élaborés comme la Pastilla et la Rfissa, qu’il a décrits comme «formidables» et représentatifs du patrimoine culinaire local.

Sa présence à Tanger a, selon lui, pour objectif d’offrir aux convives une expérience immersive autour de la cuisine chinoise, tout en favorisant une rencontre gastronomique entre deux cultures millénaires.

Produite par la chaîne chinoise Hunan TV, l’émission «Chinese Restaurant» met en scène plusieurs célébrités du cinéma chinois dans un concept mêlant art culinaire et échanges culturels. Le choix de Tanger pour cette nouvelle saison reflète une volonté d’ouverture vers d’autres cultures et s’inscrit dans une démarche de promotion du tourisme et du dialogue sino-marocain.