Quand le jazzman américain Glen David Andrews fait danser l’ancienne médina de Casablanca

Glen David Andrews et sa fanfare à Casablanca, en marge du festival Jazzablanca.

Originaire de La Nouvelle-Orléans, le jazzman Glen David Andrews se trouvait à Casablanca à l’occasion du festival Jazzablanca qui se déroulait dans la ville blanche du 3 au 12 juillet 2025.

En marge du festival casablancais, l’artiste a investi la ville blanche à sa manière… en fanfare. Muni de son trombone, le musicien a sillonné les rues de Casablanca en y distillant un air tout droit venu de La Nouvelle-Orléans.

Glen David Andrews, Casablanca, Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/TcTJDADpO1 — هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) July 13, 2025

C’est plus précisément au centre-ville que le musicien et sa troupe se sont retrouvés pour célébrer la communion des cultures à travers la musique. De la mosquée Hassan II, à l’ancienne médina de Casablanca en passant par le marché central, le mythique Rick’s Café, le phare et la corniche de Casablanca jusqu’à l’hôtel Suisse, la joyeuse troupe a fait bien des émules sur son passage.

Sur son compte Instagram, le musicien a posté plusieurs vidéos et clichés de son expérience casablancaise qui s’est achevée en apothéose sur la scène du festival pour sa clôture.

On retiendra de cette promenade casablancaise tout en musique la communion des cultures, l’harmonie et la délicieuse atmosphère suscitée par la fanfare du tromboniste américain, tombé sous le charme du Maroc.

«Quel beau pays. La culture, la cuisine, le peuple», a-t-il ainsi écrit en commentaire de l’une des nombreuses vidéos filmées dans l’ancienne médina de Casablanca, sur laquelle une femme en jellaba danse en pleine rue sur la musique de Glen David Andrews.