L’actrice américaine Gillian Anderson à Tanger pour une représentation théâtrale en faveur d’associations marocaines

Le 13 juillet, Gillian Anderson se trouvait à Tanger, dans le cadre d’un gala de charité. A cette occasion, l’actrice américaine est montée sur les planches, le temps d’une seule et unique représentation de The Cherry orchard (La Cerisaie), la dernière pièce d’Anton Tchekhov créée en 1904 et mise en scène pour l’occasion par Rob Ashford.

L’actrice partage l’affiche avec Derek Jacobi, Penelope Wilton, Michelle Dockery, Harry Lloyd, Luke Thallon, Alison Oliver, Samuel West et Clara Regard auxquels elle n’a pas manqué de rendre hommage dans une publication sur son compte instagram.

Sur un blog dédié à celle qui interprète avec brio une Margaret Thatcher plus vraie que nature dans la série The Crown, on explique que cette pièce a été jouée dans «le magnifique domaine du créateur Veere Grenney», à Tanger, et que «Madison Cox, paysagiste et écrivain, qui vit une grande partie de l’année au Maroc, en est le fer de lance».

Par ailleurs, poursuit-on, les recettes de cette représentation «seront reversées à l’Association Crèche de Tanger, à l’Association de Lutte contre le SIDA/ALCS Tanger et à la Légation américaine à Tanger», des associations auxquelles l’actrice rend également hommage sur son compte Instagram.