Rabat au rythme des jeunes talents: le 22ème Concours national de musique se tiendra du 7 au 12 juillet

Dans un écrin consacré à l’excellence artistique, l’École internationale de musique et de danse (EIMD) de Rabat accueillera, du 7 au 12 juillet 2025, la 22ème édition du Concours national de musique du Maroc (CNMM). Organisé par la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc, ce rendez-vous annuel s’est imposé comme une scène de référence pour les jeunes talents musicaux venus des quatre coins du pays.

Depuis plus de deux décennies, le CNMM se distingue par sa mission de soutien et de promotion des talents émergents, offrant aux participants une précieuse opportunité de se mesurer à des professionnels de renommée internationale et de partager leur passion avec un public fervent.

Lire aussi : Dina Bensaïd: «au Printemps des alizés à Essaouira, la magie de la proximité entre musiciens et public n’existe nulle part ailleurs dans le monde»

Réparties sur plusieurs jours, les épreuves du concours permettront aux jeunes musiciens de se mesurer dans différentes disciplines, parmi lesquelles le piano, la guitare, les instruments à cordes frottées ou encore la musique de chambre.

Ouvertes gratuitement au public, ces prestations seront évaluées par des jurys composés de musiciens de renom, garants d’un haut niveau d’exigence et d’une évaluation équitable des talents en lice.

Affiche promotionnelle de la 22ème édition du Concours national de musique du Maroc.

En parallèle des épreuves principales, un festival se tiendra avec des concerts de musique de chambre ainsi que des performances de l’Orchestre Philharmonique du Maroc, enrichissant l’expérience culturelle offerte par le CNMM.

Cette édition comprendra également une cérémonie de remise des prix qui réunira lauréats, passionnés de musique et professionnels pour célébrer les accomplissements des participants.

Placée sous le signe du soutien aux jeunes talents, cette 22ème édition du CNMM bénéficie de l’appui conjoint de la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc et de la Fondation Ténor pour la Culture. Un partenariat fort qui témoigne de leur engagement commun en faveur de la promotion de la musique au Maroc et de l’accompagnement des vocations artistiques émergentes.

Grâce à cette collaboration, le concours maintient son niveau d’excellence et affirme son rayonnement, aussi bien sur la scène nationale qu’à l’international.