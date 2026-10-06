Culture

Prix du Maroc du Livre 2026: ouverture des candidatures

Écrivains, poètes, critiques, chercheurs, penseurs et traducteurs marocains sont éligibles à cette compétition pour les livres publiés au Maroc ou à l’étranger, dans leur première édition en 2025.

Écrivains, poètes, chercheurs ou traducteurs, à vos ouvrages. Le Prix du Maroc du Livre ouvre les candidatures pour sa 57ème édition, avec neuf catégories destinées à distinguer la création littéraire et la production intellectuelle nationales. Les candidats ont jusqu’au 31 octobre 2026 pour déposer leur dossier.

Par La Rédaction
Le 06/10/2026 à 17h45

Les candidatures sont ouvertes pour la 57ème édition du Prix du Maroc du Livre. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à travers son département de la Culture, a lancé, lundi 5 octobre, l’appel à candidatures pour cette distinction nationale, qui récompense chaque année la création littéraire et la production intellectuelle marocaines.

Neuf catégories sont en lice: poésie, récit, sciences humaines, sciences sociales, études littéraires, artistiques et linguistiques, traduction, littérature amazighe, études dans le domaine de la culture amazighe, ainsi que littérature pour enfants et adolescents.

Lire aussi : SIEL 2025. Prix du Maroc du Livre: les lauréats dévoilés

Le concours est ouvert aux écrivains, poètes, critiques, chercheurs, penseurs et traducteurs marocains. Les ouvrages présentés doivent avoir été publiés, au Maroc ou à l’étranger, en première édition au cours de l’année 2025. Ils peuvent être rédigés en arabe ou en amazigh, en expression hassanie ou en langues étrangères, et doivent avoir fait l’objet d’un dépôt légal.

Le règlement prévoit toutefois plusieurs restrictions. Les ouvrages écrits par plus de deux auteurs ne sont pas admis. Sont également exclus les candidats ayant déjà remporté le Prix du Maroc du Livre avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’année de leur distinction.

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés ou déposés, contre récépissé, du 5 au 31 octobre 2026 au bureau d’ordre de la Direction du Livre, des Bibliothèques et des Archives, au 17, avenue Michlifen, Agdal, à Rabat.

Par La Rédaction
Le 06/10/2026 à 17h45
#Prix du Maroc du Livre#Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication#Rabat#Littérature#Ecrivains

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