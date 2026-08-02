M’diq: Najat Aâtabou fait vibrer la scène Maroc Telecom devant des milliers de spectateurs

Najat Aâtabou lors de son concert, samedi 1er août 2026, sur la scène Maroc Telecom du Festival des plages à M’diq. (S.Kadry/Le360)

Samedi soir, la corniche de M’diq s’est transformée, le temps d’une soirée, en une grande scène musicale à ciel ouvert à l’occasion d’une nouvelle étape du Festival des plages Maroc Telecom. Figure incontournable de la chanson populaire marocaine, Najat Aâtabou a offert au public un spectacle rythmé par ses titres emblématiques, repris en chœur par les festivaliers venus nombreux.

Tout au long de la soirée, les spectateurs ont accompagné l’artiste sur plusieurs morceaux de son répertoire, notamment «Ou hadi kedba bayna» et «Choufi ghiro», qui ont suscité une grande ferveur parmi les présents.

Venue spécialement de Safi pour assister au concert, une spectatrice a salué l’ambiance de la soirée. «Je suis venue aujourd’hui à M’diq pour voir Najat Aâtabou. Je l’aime beaucoup. Je remercie Maroc Telecom pour ces soirées estivales qui permettent au public de profiter de beaux moments avec des artistes qu’il apprécie», témoigne-t-elle.

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Même enthousiasme chez une spectatrice venue de Tanger. «Je suis venue pour voir Najat Aâtabou, une grande artiste que nous aimons beaucoup. Merci à Maroc Telecom pour ce Festival des plages qui nous offre l’occasion d’assister à de tels spectacles», souligne-t-elle.

Des visiteuses venues de Casablanca et d’autres villes ont également fait le déplacement pour cette soirée. «Je suis venue spécialement pour le Festival des plages à M’diq. Le concert était très réussi et nous avons beaucoup apprécié la prestation de Najat Aâtabou», confie une autre festivalière.

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Pour plusieurs spectateurs, ces rendez-vous musicaux constituent une occasion de retrouver les grands noms de la scène marocaine dans une ambiance populaire et conviviale. «Elle nous a beaucoup animés. Nous l’aimons énormément et elle a créé une très belle ambiance», ajoute une festivalière.

Avec cette nouvelle soirée, le Festival des plages Maroc Telecom poursuit sa programmation estivale en accueillant des artistes populaires et en proposant au public des moments de partage autour de la musique.