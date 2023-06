Quand Najat Aâtabou et Soukaina Fahssi enflamment la scène du festival We Casablanca

Soukaina Fahssi et Najat Aâtabou.

Hier, lundi 19 juin, l’espace Torro à Casablanca a vibré aux voix de Soukaina Fahssi et de Najat Aâtabou. Ces deux divas de la chanson marocaine ont attiré un grand nombre de spectateurs venus assister à leur concert programmé dans le cadre du Festival We Casablanca qui prendra fin demain mercredi 21 juin 2023.

«Je suis heureuse de participer à ce festival qui a du succès. Cela fait plusieurs années que je n’y ai pas participé et je suis contente d’y être cette année» déclare Najat Aâtabou à Le360.

A son tour, Soukaina Fahssi, musicienne qui revisite plusieurs morceaux du patrimoine musicale marocain où se mélangent Gnaoua, Chaabi et Jazz. Une sorte de meltingpot sonore teinté d’une voix douce. Elle a affirmé à Le360 qu’elle était chargée d’énergie et prête à accompagner le public de Casablanca connu pour être féru de bonne ambiance et de fête.