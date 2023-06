Taounate vibre aux rythmes du Festival national des arts d’El Aïta Jabalia

La ville de Taounate accueille, depuis le jeudi 15 juin et jusqu’à ce samedi 17 juin, le Festival national des arts d’El Aïta Jabalia, organisé à l’initiative du ministère de la Culture en partenariat avec le Conseil de la région Fès-Meknès, la préfecture de la province de Taounate et les Conseils provincial et communal de Taounate.

Au menu de cette onzième édition, des spectacles artistiques animés par des troupes de Aïta Jabalia, en plus de soirées artistiques connaissant la participation de nombreuses stars de la scène musicale nationale. La première journée du festival a été ainsi agrémentée par les prestations des troupes de Lahcen Laarousi Tanjaoui, de Batoul Srifiya et de Rafik El Kouchy.

Cet évènement se veut un espace de partage et de créativité pour préserver ce legs culturel et mettre en valeur la diversité de l’art d’El Aïta Jabalia dans les différentes régions du pays, a souligné, dans une déclaration pour Le360, Fouad Mehdaoui, le directeur du festival.

En marge des festivités, un vibrant hommage a été rendu aux artistes Abderrahim Sahli et Karima Tanjaouia en guise de reconnaissance pour tout ce que les deux illustres artistes ont pu apporter à cet art ancestral.