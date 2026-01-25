Culture

Le musicologue Ahmed Aïdoun: «La recherche artistique n’est pas institutionnalisée au Maroc»

Ahmed Aïdoun, musicologue. (K.Essebar/Le360)

Par Achraf El Hassani et Khadija Essebar
Le 25/01/2026 à 18h46

VidéoLe chercheur et écrivain Ahmed Aïdoun dresse un diagnostic sévère de l’enseignement artistique au Maroc. Selon lui, la recherche dans ce domaine demeure largement individuelle et souffre de l’absence d’un véritable ancrage institutionnel. Dans un entretien avec Le360, il plaide pour un déploiement plus ambitieux de l’art au sein du système éducatif, afin de cultiver le sens esthétique et de développer chez les jeunes des compétences essentielles.

Considéré comme l’une des figures les plus importantes de la recherche artistique au Maroc, Ahmed Aïdoun a contribué de manière significative à la réflexion sur la musique et la culture via ses nombreuses publications. Dans cet entretien avec Le360, il évoque le rôle de l’art dans la société et pointe du doigt les failles du système éducatif artistique national.

Pour Aïdoun, l’art ne se limite pas à une simple pratique culturelle: il contribue à la formation du goût et à l’éveil de la capacité de compréhension chez le spectateur, soulignant que l’exposition aux arts permet aussi d’acquérir des compétences qui nourrissent le sens esthétique.

Le chercheur regrette que, au Maroc, la recherche artistique repose encore sur des initiatives individuelles plutôt que sur un cadre institutionnel solide. «La recherche scientifique relève de l’institution; les travaux isolés ne sont souvent que des tentatives de valorisation de ressources déjà présentes dans les structures officielles», souligne-t-il.

Pour Aïdoun, le véritable enjeu est d’orienter la recherche vers l’innovation et la construction d’une histoire artistique marocaine solide. Il met en avant l’importance de produire une mémoire artistique nationale, surtout face aux changements conceptuels et à l’ampleur du patrimoine symbolique marocain. Selon lui, cet héritage artistique est ce qui garantit la légitimité historique de la civilisation marocaine.

L’enseignement artistique: trop centralisé et peu développé

Ahmed Aïdoun critique également la centralisation des instituts et écoles d’art au Maroc. Il estime que le système institutionnel n’a pas encore réussi à créer des branches régionales rattachées aux centres principaux, ce qui empêcherait une diversification des parcours éducatifs et une meilleure diffusion de l’art.

Lire aussi : Fonds d’aide: 4,97 millions de dirhams accordés à la musique, les arts chorégraphiques absents

Pour Ahmed Aïdoun, l’enjeu réside dans la généralisation de l’enseignement artistique comme levier de développement des compétences. Intégré plus largement aux cursus scolaires, l’art devient un vecteur majeur d’épanouissement, capable de consolider les acquis et d’affiner les aptitudes des élèves.

Son œuvre se fait ainsi l’écho du concept de droit à l’art, érigeant la pratique artistique en pilier fondamental de l’apprentissage. Selon cette vision, l’art offre à l’apprenant des approches pédagogiques renouvelées, l’invitant à explorer de nouvelles méthodes pour mieux appréhender et comprendre le monde qui l’entoure.

Par Achraf El Hassani et Khadija Essebar
Le 25/01/2026 à 18h46
#musique#Ahmed Aïdoun#Entretien#Chercheur#Recherches musicales#Enseignement artistique

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

«Foot & Drums»: un nouveau festival de musique à Casablanca

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Fonds d’aide: 4,97 millions de dirhams accordés à la musique, les arts chorégraphiques absents

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musique: les artistes marocains les plus streamés en 2025

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies atlantiques ou quand la musique andalouse unit les cultures et les cœurs à Essaouira

Articles les plus lus

1
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
2
Fès submergée de beauté: l’oued Al-Jawahir renaît sous les pluies et fait de la médina une «Venise miniature»
3
Le Polisario chez l’oncle Sam
4
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
5
À Fès, l’or à 1.300 dirhams repousse les clients et gèle l’activité des bijoutiers
6
Quand la pluie propulse l’économie: 80 millions de quintaux de céréales attendus et un PIB proche de 6% en 2026
7
L’huile d’olive repasse sous la barre des 50 dirhams grâce aux récentes pluies
8
La coupe est pleine!
Revues de presse

Voir plus