«Foot & Drums»: un nouveau festival de musique à Casablanca

Spectacle de danse Flamenco.

Du 23 au 25 janvier, Casablanca vibrera au rythme du Festival Foot & Drums, un nouvel événement dédié aux danses et musiques où le pied devient instrument et langage. Entre traditions marocaines et expressions chorégraphiques venues du monde entier, le festival propose trois jours de spectacles, de rencontres et de réflexion autour du corps, de la mémoire et du rythme.

Le 21/01/2026 à 13h00

Imaginé par Mehdi Laraki et porté par Top Event Production, ce festival invite à une immersion inédite au croisement des traditions chorégraphiques marocaines et des grandes cultures du monde. À travers des spectacles vivants, des ateliers et une journée d’étude, l’événement propose trois jours de dialogue autour d’un langage universel: le corps en mouvement, en résonance étroite avec la terre, la mémoire et l’expression collective.

Le concept «Foot & Drums» puise sa force dans la rencontre entre l’ancrage rural du patrimoine marocain et des esthétiques chorégraphiques internationales. Ces danses, rythmées par le martèlement des pieds, deviennent ici le symbole puissant d’un lien indéfectible au sol, vecteur de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle.

Lire aussi : Festival des Andalousies atlantiques ou quand la musique andalouse unit les cultures et les cœurs à Essaouira

Elles accompagnent rituels, célébrations et moments de partage, à l’image du flamenco, qui exprime la passion, la lutte et la résistance, ou encore de la Guedra marocaine.

À travers une programmation pluridisciplinaire, le festival met à l’honneur les danses et musiques où le rythme du pas structure le mouvement, le collectif et l’émotion.

Durant trois jours, les danses traditionnelles marocaines — Ahidouss, Ahouach et Kaâda — dialoguent avec la puissance expressive du flamenco, la rigueur rythmique et l’énergie collective des danses celtiques, la force festive et expressive des danses africaines.

La journée du samedi 24 janvier sera consacrée à la réflexion scientifique avec deux conférences majeures. La première, animée par Géraldine Nalini Margnac (chercheure à l’Université Bordeaux Montaigne), explorera les enjeux esthétiques des rythmes de pieds dans la mise en scène chorégraphique. La seconde, portée par Lahoucine Bouyaakoubi (anthropologue et professeur à l’Université Ibn Zohr), se penchera sur l’Ahouach, abordant les défis de transmission de cet art communautaire entre chant et danse.

Programme:

Vendredi 23 janvier à 20h00

Soirée d’ouverture: «Rythmes du Maroc & Danse irlandaise»

Troupe Ahidouss

Troupe El Kaâda (Chaouia)

Elite Irish Dance – London

Samedi 24 janvier à 20h00:

«Rythmes du Monde»

Spectacle de flamenco (Espagne) – El Patio de los Poetas Productions

Troupe africaine

Troupe marocaine

Dimanche 25 janvier à 20h00:

«Rythmes croisés & Fusion»

Elite Irish Dance – London

Spectacle de flamenco (Espagne) – El Patio de los Poetas Productions

Troupe africaine

Troupe marocaine

#musique#festival#Flamenco#Danses celtiques

