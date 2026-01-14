Fonds d’aide: 4,97 millions de dirhams accordés à la musique, les arts chorégraphiques absents

Un montant global de 4,97 millions de dirhams a été accordé par le département de la Culture pour soutenir 56 projets artistiques dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie, dans le cadre de la deuxième session de l’année 2025.

Selon les résultats publiés par la commission de soutien aux projets culturels et artistiques, 50 projets de production musicale et de chant ont été retenus. Parmi les bénéficiaires figurent Rachid Abdoune, qui a obtenu une aide de 70.000 dirhams, Aymane Abdoune et Youssef Bakass, chacun soutenu à hauteur de 100.000 dirhams.

Des artistes plus connus apparaissent également dans la liste, à l’image de Foulane Bouhcine, fondateur du groupe Ribab Fusion, qui a bénéficié d’une subvention de 120.000 dirhams, tout comme l’actrice et chanteuse Karima Gouit. D’autres noms reconnus figurent parmi les bénéficiaires, notamment Taoufiq Bouchti (70.000 dirhams) et la soprano Samira Kadiri, qui a reçu l’aide la plus élevée avec 150.000 dirhams.

Concernant l’aide à la diffusion musicale, six projets ont été sélectionnés. Parmi eux, Saïd Naciri, à ne pas confondre avec le réalisateur du même nom, a obtenu 120.000 dirhams, tandis que Abdelfettah Ngadi a bénéficié d’un soutien de 150.000 dirhams.

En revanche, le communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication indique qu’aucun projet n’a été retenu dans les catégories des arts du spectacle et des arts chorégraphiques. «Six projets ont été déposés dans cette rubrique, mais aucun n’a été sélectionné, certains dossiers présentant des irrégularités administratives, d’autres ne répondant pas aux critères artistiques définis dans le cahier des prescriptions spéciales (CPS)», précise une source du département de Mohamed Mehdi Bensaid dans une déclaration pour Le360.

Le même constat s’applique aux aides destinées à la participation aux festivals internationaux et aux résidences artistiques. Une source ministérielle évoque un faible nombre de candidatures, expliquant ainsi l’absence de projets sélectionnés dans ces catégories.