Culture

Festival des Andalousies atlantiques d’Essaouira: vingt ans de musique, de rencontres et de mémoire partagée

Lors d'une précédente édition du Festival des Andalousies atlantiques d’Essaouira.

Pour ses 20 ans, le Festival des Andalousies atlantiques déploie une programmation magistrale. Quatre jours de concerts, de rencontres et de célébrations, du 30 octobre au 2 novembre 2025, pour faire battre le cœur d’une ville qui n’a jamais cessé de croire au pouvoir de la culture. Les détails.

Par Hajar Kharroubi
Le 25/10/2025 à 16h57

Vingt ans. Deux décennies de musique, de mémoire et de dialogue. Depuis 2003, la cité des Alizés a fait du Festival des Andalousies atlantiques une ode vivante à la coexistence judéo-arabe et méditerranéenne. En 2025, cette édition anniversaire se veut manifeste, un hymne vibrant à la richesse d’un héritage pluriel.

C’est également «vingt ans qu’Essaouira se rêve et s’incarne en Zyriab des temps modernes invitant la musique, toutes nos musiques, au grand banquet de nos mémoires partagées et de nos histoires mêlées, écho privilégié de notre civilisation qui a choisi de résister à l’amnésie pour chanter la richesse de toutes nos diversités», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Lire aussi : Andalousies Atlantiques à Essaouira: 170 Artistes et 14 concerts pour fêter le retour du festival

Sur trois scènes emblématiques, à savoir Dar Souiri, la salle Al Massira et Bayt Dakira, une vingtaine de concerts seront présentés au public. Le lancement du festival sera assuré par l’Orchestre Mohamed Larbi Lamrabet de Tanger, placé sous la direction du Maestro Mohamed Laroussi.

Pour sa première prestation dans la cité des Alizés, le chef d’orchestre dirigera un ensemble composé de jeunes musiciens venus de tout le Maroc. Le programme plongera le public dans le répertoire de Abdessadek Chekkara et des grandes traditions d’Al Ala issues des écoles de Tétouan, Fès, Tanger, Marrakech, Chefchaouen et Ouazzane. De quoi plonger le public dès l’ouverture dans l’âme même de ce festival: un dialogue entre héritage, transmission et émotion.

Hommage aux grandes voix juives du Maghreb

L’édition 2025 sera également marquée par une soirée d’anthologie sous la baguette et la direction de Maxime Karoutchi et de son orchestre. Elle sera consacrée aux grandes voix juives du Maghreb: Salim El Halali, Samy El Maghribi, Zohra Al Fassia, Reinette l’Oranaise, Lily Boniche, Line Monty, Lili Al Abassi, Cheikh Muijo et Albert Suissa. Une rétrospective magistrale qui fera revivre la saga musicale judéo-musulmane du Maroc à la Tunisie en passant par l’Algérie.

Forums, rencontres et concerts nocturnes seront autant d’occasions de faire vibrer ce lieu de mémoire vivante. Au cœur des débats, le thème «l’importance du lieu, l’importance du lien» qui traverse chaque édition depuis vingt ans. À bon entendeur, salut! disent les Souiris, ravis d’expliquer la «Souiritude» qui signe ces échanges.

Lire aussi : Vidéo. Andalousies atlantiques: Raymonde El Bidaouia enflamme la foule

Pour cette édition anniversaire, le flamenco occupera une place d’honneur avec la venue exceptionnelle du Ballet Flamenco de l’Andalousie, dirigé par Patricia Guerrero. Cette troupe prestigieuse présentera «Tierra Bendita», une création saluée par la critique internationale.

Et pour clore cette édition anniversaire, la scène retrouvera Raymonde El Bidaouia. Chanteuse d’exception, figure indissociable du festival, elle apportera une fois de plus sa présence et sa complicité uniques avec le public. Son interprétation, son humour et son élégance feront de cette soirée un moment d’émotion partagée. «Un final inoubliable, une explosion de joie, de rythmes et de charme», soulignent les organisateurs, rappelant que sans elle, les Andalousies atlantiques n’auraient pas la même saveur.

Par Hajar Kharroubi
Le 25/10/2025 à 16h57
#Musique#Essaouira#Culture

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Essaouira: le 19ème Festival des Andalousies Atlantiques s’ouvre le jeudi 31 octobre

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira: 20 concerts et 150 artistes au menu

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira: une inauguration en grande pompe, 170 artistes présents

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies Atlantiques: la dix-huitième édition a pris fin devant un public ébloui

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: pourquoi le régime d’Alger a raison de trembler… et de ne pas voter
2
Retour en images sur l’exercice amphibie maroco-américain à Al Hoceïma
3
Des empreintes de dinosaures théropodes découvertes à Taghazout
4
Oubi Bachir Bouchraya ou le visage du Polisario à l’UE de la corruption et de la manipulation
5
Officiel. La Fatwa sur la Zakat mise en ligne
6
Je veux une bague, mon seigneur!
7
Santé: la directrice régionale de Rabat relevée de ses fonctions
8
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
Revues de presse

Voir plus