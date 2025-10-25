Festival des Andalousies atlantiques d’Essaouira: vingt ans de musique, de rencontres et de mémoire partagée

Vingt ans. Deux décennies de musique, de mémoire et de dialogue. Depuis 2003, la cité des Alizés a fait du Festival des Andalousies atlantiques une ode vivante à la coexistence judéo-arabe et méditerranéenne. En 2025, cette édition anniversaire se veut manifeste, un hymne vibrant à la richesse d’un héritage pluriel.

C’est également «vingt ans qu’Essaouira se rêve et s’incarne en Zyriab des temps modernes invitant la musique, toutes nos musiques, au grand banquet de nos mémoires partagées et de nos histoires mêlées, écho privilégié de notre civilisation qui a choisi de résister à l’amnésie pour chanter la richesse de toutes nos diversités», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Sur trois scènes emblématiques, à savoir Dar Souiri, la salle Al Massira et Bayt Dakira, une vingtaine de concerts seront présentés au public. Le lancement du festival sera assuré par l’Orchestre Mohamed Larbi Lamrabet de Tanger, placé sous la direction du Maestro Mohamed Laroussi.

Pour sa première prestation dans la cité des Alizés, le chef d’orchestre dirigera un ensemble composé de jeunes musiciens venus de tout le Maroc. Le programme plongera le public dans le répertoire de Abdessadek Chekkara et des grandes traditions d’Al Ala issues des écoles de Tétouan, Fès, Tanger, Marrakech, Chefchaouen et Ouazzane. De quoi plonger le public dès l’ouverture dans l’âme même de ce festival: un dialogue entre héritage, transmission et émotion.

Hommage aux grandes voix juives du Maghreb

L’édition 2025 sera également marquée par une soirée d’anthologie sous la baguette et la direction de Maxime Karoutchi et de son orchestre. Elle sera consacrée aux grandes voix juives du Maghreb: Salim El Halali, Samy El Maghribi, Zohra Al Fassia, Reinette l’Oranaise, Lily Boniche, Line Monty, Lili Al Abassi, Cheikh Muijo et Albert Suissa. Une rétrospective magistrale qui fera revivre la saga musicale judéo-musulmane du Maroc à la Tunisie en passant par l’Algérie.

Forums, rencontres et concerts nocturnes seront autant d’occasions de faire vibrer ce lieu de mémoire vivante. Au cœur des débats, le thème «l’importance du lieu, l’importance du lien» qui traverse chaque édition depuis vingt ans. À bon entendeur, salut! disent les Souiris, ravis d’expliquer la «Souiritude» qui signe ces échanges.

Pour cette édition anniversaire, le flamenco occupera une place d’honneur avec la venue exceptionnelle du Ballet Flamenco de l’Andalousie, dirigé par Patricia Guerrero. Cette troupe prestigieuse présentera «Tierra Bendita», une création saluée par la critique internationale.

Et pour clore cette édition anniversaire, la scène retrouvera Raymonde El Bidaouia. Chanteuse d’exception, figure indissociable du festival, elle apportera une fois de plus sa présence et sa complicité uniques avec le public. Son interprétation, son humour et son élégance feront de cette soirée un moment d’émotion partagée. «Un final inoubliable, une explosion de joie, de rythmes et de charme», soulignent les organisateurs, rappelant que sans elle, les Andalousies atlantiques n’auraient pas la même saveur.