La 4ème édition de la Nuit des musées sous le signe de la jeunesse

«Grâce au succès de ses éditions précédentes, La Nuit des musées et des espaces culturels est désormais un rendez-vous incontournable du calendrier culturel national», a déclaré avec enthousiasme Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées.

Pour cette édition, la jeunesse marocaine est au cœur de l’événement, bénéficiant d’une ouverture gratuite des musées et espaces culturels du Royaume de 17h à minuit. L’objectif est de leur offrir un accès privilégié à leur patrimoine artistique et culturel et de les encourager à se l’approprier pleinement.

Parallèlement, le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain présente une grande exposition d’arts plastiques du Maroc. Il s’agit d’un nouvel accrochage de la collection permanente du musée, curaté par Hind El Ayoubi et scénographié par Isabelle Timsit. Le parcours expose 200 œuvres emblématiques de l’histoire de l’art marocain, la plupart issues du fonds propre du musée et le reste du ministère de la Culture, toutes dessinées par de célèbres peintres marocains contemporains.

Cette 4ème édition est organisée par la Fondation nationale des musées, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur et la Fondation Jardin Majorelle. Cette collaboration illustre une volonté partagée de «renforcer le lien avec la jeunesse marocaine».

Le coup d’envoi officiel a été donné à 17h aux Oudayas, musée national de la parure, avec l’inauguration de l’exposition «Caftan d’hier, regard d’aujourd’hui» dédiée au caftan marocain, témoin vivant d’un art vestimentaire ancestral. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le roi, s’est félicité de «la grandeur de ce patrimoine marocain à l’histoire séculaire», soulignant que le caftan marocain n’était pas par hasard l’objet de cette édition de la Nuit des musées.

La cérémonie s’est poursuivie au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, où a été dévoilée l’exposition permanente «Horizon(s) en mouvement, Cent ans de quêtes artistiques au Maroc 1920 – 2020». Celle-ci retrace l’histoire de l’art moderne et contemporain au Maroc à travers plus de 200 œuvres, dans une scénographie immersive.

À cette occasion, trois conventions majeures ont été signées pour consolider les passerelles entre culture, éducation et jeunesse. Avec le ministère de l’Éducation nationale, l’accord vise à renforcer l’intégration de la culture dans le parcours scolaire et à encourager les sorties pédagogiques gratuites dans les musées. Avec le ministère de l’Enseignement supérieur, il s’agit de «favoriser l’accès gratuit aux enseignants, chercheurs et étudiants à l’univers muséal, stimuler la recherche autour du patrimoine et encourager les initiatives académiques».

Le ministre Azeddine El Midaoui s’est déclaré ravi de cet accord conclu en présence des présidents des universités du Maroc, affirmant que ce partenariat permettra à «plus d’un million d’étudiants non seulement d’accéder aux musées mais aussi de développer l’initiation et le talent» puisque les arts plastiques sont inscrits comme activité dans le cursus universitaire. À travers le Royaume, la Nuit des musées ouvrira les musées et espaces culturels qui proposeront une programmation riche et diversifiée.