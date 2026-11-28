Sur la scène du Palais des congrès, lors de la cérémonie de remise des prix de la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech, le 28 novembre 2026. (A.Gadrouz/Le360)

Le rideau est tombé sur la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech. Après neuf jours durant lesquels la cité ocre a vécu au rythme du septième art, place au verdict du jury international.

Treize longs métrages, premiers ou deuxièmes films de leurs réalisateurs, étaient en lice pour décrocher l’Étoile d’or, la plus haute distinction du festival. C’est finalement «House of The wind» d’Auguste Bernard Kouemo Yanghu qui a remporté les faveurs du jury.

Le Maroc était représenté dans cette compétition officielle par «Alkebulan», du réalisateur Yassine Marco Marroccu.

Au-delà de la compétition, cette édition aura été marquée par la présence de grandes figures du cinéma mondial, des hommages empreints d’émotion et des rencontres privilégiées avec des réalisateurs et des comédiens venus partager leur expérience et leur vision du septième art.

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De Jeff Goldblum à John Turturro, en passant par les rencontres avec Arthur Harari, Rian Johnson et Cristian Mungiu, le festival aura multiplié les moments de transmission entre des artistes confirmés, une nouvelle génération de cinéastes et le public.

Avec les Ateliers de l’Atlas, le rendez-vous marrakchi a également poursuivi son engagement en faveur de l’émergence et de l’accompagnement des talents marocains, arabes et africains.

En célébrant les grandes figures du cinéma tout en consacrant de nouveaux regards, le FIFM réaffirme sa vocation de terre de rencontres, de découvertes et de transmission.

Voici le palmarès complet de la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech:

- Étoile d’or: House of the Wind d’Auguste Bernard Kouemo Yanghu;

- Prix du jury: Chicas Tristes de Fernanda Tovar;

- Prix de la mise en scène: Congo Boy de Rafiki Fariala;

- Prix d’interprétation féminine: Maria Nakuzi et Rym Mroué pour le film Furies;

- Prix d’interprétation masculine: Béonard Monteau pour le film Marie Madeleine;

- Mention spéciale: Ben’Imana de Marie-Clémentine Dusabejambo.