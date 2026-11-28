Né en Sicile en 1971, Luca Guadagnino passe une partie de son enfance en Éthiopie, avant d’étudier la littérature et l’histoire du cinéma à Rome, où il consacre son mémoire à Jonathan Demme. Après un premier long métrage, «The Protagonists», présenté à la Mostra de Venise en 1999, il s’impose avec sa «trilogie du désir», selon ses termes: «Amore» (2009), «A Bigger Splash» (2015) et «Call Me by Your Name» (2017). Ce dernier, qui révèle Timothée Chalamet, décroche quatre nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Cinéaste éclectique, il s’aventure ensuite du côté de l’horreur avec le remake de «Suspiria» (2018), puis du road-movie cannibale avec «Bones and All» (2022), qui lui vaut le Lion d’Argent du meilleur réalisateur à Venise. Suivent «Challengers» (2024), avec Zendaya, «Queer» (2024), avec Daniel Craig, et «After the Hunt» (2025) avec Julia Roberts. Habitué du Festival international du film de Marrakech, dont il a présidé le jury en 2024, il figure cette année au programme des Conversations, les rencontres du festival avec de grandes figures du cinéma.

Le360: en 2024, vous aviez évoqué ici même votre mère, qui a grandi à Casablanca. Vous verriez-vous tourner un jour au Maroc?

Luca Guadagnino: bien sûr. C’est quelque chose que j’ai essayé de faire à de nombreuses reprises. J’ai d’ailleurs failli y parvenir récemment, mais malheureusement, le film ne s’est pas fait. Mais oui, j’adorerais tourner au Maroc. Vraiment, énormément.

Andrew Garfield a confié avoir arrêté d’utiliser ChatGPT après le tournage de «Artificial». Et vous, quel rapport entretenez-vous avec l’Intelligence artificielle (IA)?

Je n’ai pas vraiment de rapport avec elle. Je ne m’en sers pas sérieusement. Parfois, vous savez, on fait une recherche et on se retrouve avec des résultats générés par l’IA, mais je ne suis abonné à aucune IA et je ne l’utilise pas.

Vous avez produit «Ketticè», réalisé par votre ancien assistant, Giovanni Tortorici, et tourné à Palerme, votre ville natale. Que représente pour vous le fait de soutenir cette nouvelle génération?

Cela représente tout pour moi. Quand on est cinéaste et qu’on en a la possibilité, il est essentiel de soutenir les jeunes réalisateurs. «Ketticè» est un film formidable et j’en suis très fier.