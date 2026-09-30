Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan: hommage à Hicham Lasri, partenariat avec l’Italie, Charafat Afailal présidente... tout sur l’édition 2026

Le cinéma Español de Tétouan est l'un des QG du festival du cinéma méditerranéen de Tétouan.

La 31e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) se tiendra du 3 au 10 octobre 2026. Pour cette nouvelle édition, le festival met notamment à l’honneur le réalisateur marocain Hicham Lasri et inaugure un important programme d’échanges et de coproduction entre le Maroc et l’Italie, en collaboration avec Cinecittà.

Les festivités débuteront samedi 3 octobre à 18h30 au cinéma Español, avec une soirée d’inauguration marquée par la présentation de la pièce de théâtre «Décalage» de Yassine Ahajjam. Pour l’occasion, la scène de ce cinéma mythique se transformera en véritable espace théâtral.

Fondé en 1985 sous l’impulsion de l’Association des amis du cinéma de Tétouan, le festival franchit cette année une nouvelle étape sous la présidence de Charafat Afailal, ancienne ministre et membre du PPS. La direction artistique reste, quant à elle, assurée par Ahmed Housni, figure historique du festival.

Durant une semaine, la cité méditerranéenne accueillera cinéastes, producteurs et cinéphiles du bassin méditerranéen. La cérémonie de clôture aura lieu samedi 10 octobre à 18h30 au cinéma Español, qui accueillera également, chaque jour à 15h, un programme destiné au jeune public.

Coproduction Maroc-Italie

L’un des temps forts de cette édition sera consacré aux échanges cinématographiques et à la coproduction entre le Maroc et l’Italie. Élaboré en collaboration avec Cinecittà, ce programme s’inscrit dans la dynamique bilatérale entre Tétouan et Matera, toutes deux désignées Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue 2026.

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Le projet bénéficie du soutien du ministère italien de la Culture, de l’ambassade d’Italie au Maroc, de l’Institut culturel italien de Rabat et de l’Italian Trade Agency de Casablanca. Il réunira une délégation de responsables officiels et de professionnels italiens, parmi lesquels Pasquale Salzano, ambassadeur d’Italie au Maroc, Antonio Saccone, président de Cinecittà, Roberto Stabile, directeur chargé de l’internationalisation à Cinecittà, ainsi que Massimo Osanna, Giorgio Carlo Brugnoni, Luigi D’Aprea, Serena Cinquegrana et Donato Braia.

L'affiche du Festival International du film méditerranéen de Tétouan.

Cette coopération s’articulera autour de quatre axes. Une conférence institutionnelle intitulée «Route vers Matera» présentera l’initiative du Mediterranean Audiovisual Summit et posera les bases du partenariat culturel entre les deux pays.

Un panel réunira ensuite des producteurs marocains et italiens, dont Mario Mazzarotto, autour des nouvelles possibilités de coproduction, de distribution et de tournage. Le festival accordera également une carte blanche au Matera Film Festival, avec la projection de quatre œuvres italiennes présentées par leurs équipes.

Cette collaboration se prolongera enfin en novembre 2026 à Matera, avec l’accueil d’une délégation du cinéma marocain.

Hommage à Hicham Lasri

En plus de la compétition officielle, le festival consacrera chaque jour, à 18h au cinéma Español, une séance de rétrospective au réalisateur marocain Hicham Lasri.

Ses principaux longs métrages seront projetés à cette occasion: «The End», «C’est eux les chiens...», «Starve Your Dog», «Headbang Lullaby», «Jahilya» et «Moroccan Badass Girl».

Le réalisateur participera également aux rencontres professionnelles organisées au Centre d’art moderne, aux côtés notamment de l’actrice Popi Avraam. Le même espace accueillera des panels consacrés aux nouvelles économies du cinéma et aux enjeux de réception.

Une compétition officielle sur six jours

Le cœur de la compétition officielle se déploiera au Cinéma Avenida. Les films seront projetés en version originale, sous-titrée en anglais.

La compétition s’ouvrira dimanche 4 octobre avec «The Asylum Seekers» de Michael Hapeshis, «Qui vit encore» de Nicolas Wadimoff et «Sorda» d’Eva Libertad García.

Lundi 5 octobre, le public découvrira «Quasi Grazia» de Peter Marcias, «Che Guevara: Les Derniers Compagnons» de Christophe Dimitri Réveille et «Notre salut» d’Emmanuel Marre.

Mardi 6 octobre, la programmation réunira «La Providence» et «La guitare» de João Nicolau, «O mon cœur» de Margherita Spampinato, ainsi que «Palestine 36» d’Annemarie Jacir.

Les projections se poursuivront mercredi 7 octobre avec «Cinq regards» de Karim Debbagh, «Exile» de Mehdi Hmili et «Le parfum de mon père» de Mohamed Siam.

Jeudi 8 octobre, place à «Dieu ne vous aidera pas» de Hana Jušić, «Mira» de Nour-Eddine Lakhmari et «Miss Mermaid» de Pauline Brunner et Marion Verlé.

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La compétition s’achèvera vendredi 9 octobre avec «Barrage» de Yeşim Ustaoğlu et Jasmin Selen Heinz, «Sale» de Bárbara Mestanza et Marc Pujolar, ainsi que «Kanto» d’Ensar Altay.

Le festival investira également la salle J.L. Godard de l’Institut français, avec notamment «Pinocchio» d’Enzo D’Alò, «Don Chisciotte» de Fabio Segatori, «Dinner with My Sisters» de Michael Hapeshis et «Il Quieto Vivere» de Gianluca Matarrese.

Au Centre d’art moderne, les rencontres professionnelles seront complétées par une conférence de Gilles Menegaldo consacrée aux formes de l’orientalisme dans le cinéma hollywoodien, ainsi que par une séance de dédicaces.