Chefchaouen: à la découverte de la Maison de la diète méditerranéenne

Nichée au cœur de Chefchaouen, dans son décor de ruelles bleutées qui fascine les voyageurs, la Maison de diète méditerranéenne s’inscrit naturellement dans le paysage. À la fois musée, espace pédagogique et vitrine touristique, elle raconte une histoire: celle d’un territoire où la cuisine est bien plus qu’un simple acte quotidien, mais un héritage vivant.

Dès l’entrée, le visiteur est plongé dans un univers sensoriel. Installée dans un bâtiment au style colonial datant des années 1930, la structure déploie plusieurs espaces immersifs. Photographies, objets anciens, projections vidéo… tout concourt à retracer la richesse et la diversité des pratiques alimentaires du nord du Maroc et, plus largement, du bassin méditerranéen. Une salle à 360 degrés enveloppe le visiteur dans une expérience visuelle captivante, tandis qu’un espace dédié met en valeur les produits du terroir qui font la fierté de la région.

Ce projet, réalisé pour un investissement d’environ 7 millions de dirhams, s’inscrit dans une dynamique plus large. Depuis l’inscription de la diète méditerranéenne par l’UNESCO en 2010, Chefchaouen a intégré un réseau international de villes engagées dans la préservation et la promotion de ce patrimoine. La Maison apparaît ainsi comme une contribution marocaine à cette ambition: celle de bâtir un «modèle de société» où alimentation rime avec culture, durabilité et transmission.

Car ici, la cuisine raconte aussi des valeurs. La diète méditerranéenne repose sur le partage, l’hospitalité et le vivre-ensemble. Autour de la table, les générations se rencontrent, les savoir-faire circulent, souvent portés par les femmes, gardiennes de recettes et de gestes transmis au fil du temps. Une dimension humaine que le lieu s’attache à restituer avec finesse.

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Au fil de la visite, difficile de ne pas céder à la tentation des étals de produits locaux: huiles d’olive, plantes aromatiques, spécialités artisanales… autant de saveurs qui prolongent l’expérience au-delà des murs du musée. Pour les touristes étrangers comme pour les visiteurs marocains, la découverte devient alors tangible, presque intime.

Plus qu’un simple espace d’exposition, la Maison de la diète méditerranéenne s’impose aujourd’hui comme une escale incontournable. Elle offre une lecture sensible de Chefchaouen et de ses montagnes environnantes, révélant un patrimoine à la fois matériel et immatériel. Un lieu où l’on comprend que la cuisine est peut-être l’une des plus belles façons de raconter un territoire.