Chefchaouen, star de la campagne «Ramadan with Bulgari», réalisée par la marque de haute joaillerie italienne

Une femme drapée de bleu, parée de bijoux de la collection «The colour of dreams», sort d’un riad traditionnel marocain, descend quelques marches et déambule au gré des ruelles aux teintes bleues.

Il s’agit de l’entrepreneuse et influenceuse émirati Mthayel El Ali, égérie de la campagne «Ramadan with Bulgari» destinée aux Émirats arabes unis. Dans la médina déserte, un majestueux paon se pavane et deux silhouettes féminines, parées de l’habit traditionnel des femmes du nord du Maroc, traversent le champ.

Un univers onirique pour une collection onirique qui met à l’honneur deux couleurs: le célèbre bleu Chefchaouen rehaussé de touches d’orange, couleur emblématique de Bulgari.

La campagne de ramadan de Bulgari se déroule en trois étapes et entraîne les spectateurs dans un voyage en compagnie de quatre personnalités: l’influenceuse Mthayel Al Ali, le designer qatari Abdulrahman Al Muftah, l’acteur saoudien et lauréat du prix Red Sea Film Foundation Sumaya Rida et le producteur de musique koweïtien DJ Hassan Ali.

Après la première escale, Chefchaouen, où la couleur bleue symbolise le rêve, sera mis en scène un village architectural blanc pour incarner la couleur de la paix, et enfin un souk aux teintes orangées, couleur de la joie.