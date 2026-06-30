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Mondial 2026: euphorie à Tanger après la qualification des Lions de l’Atlas

Célébration des tangérois après la qualification des Lions de l'Atlas en 8èmes de finale du Mondial 2026 (S.Kadry/Le360).

Par Said Kadry
Le 30/06/2026 à 13h50

VidéoÀ Tanger, la nuit a été longue et sans sommeil. Des cafés du centre-ville aux grandes artères de la ville, en passant par la place des Nations et la corniche, les habitants ont célébré jusqu’au lever du jour la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après leur victoire face aux Pays-Bas. Ambiance.

Dès que le dernier tir au but a scellé la victoire de l’équipe nationale, les rues de Tanger ont basculé dans l’euphorie. En quelques secondes, la ville s’est transformée en une immense scène de fête à ciel ouvert. Cris de joie, chants, danses, concerts de klaxons et drapeaux marocains brandis à bout de bras ont accompagné une nuit blanche vécue avec ferveur par des milliers de Tangérois, ivres de bonheur de voir les Lions de l’Atlas poursuivre leur aventure au Mondial.

À la place des Nations comme sur la corniche de Tanger et dans les quartiers de Malabata, petits et grands ont partagé la même émotion. Malgré l’heure tardive de la rencontre, les supporters ont tenu jusqu’aux premières lueurs du jour pour savourer cet exploit. «Je suis tellement heureux. Nous n’avons pas dormi de la nuit. C’est une joie indescriptible», déclare un supporter, son fils juché sur ses épaules au milieu de la foule. «C’est un moment exceptionnel. Dima Maghrib!», ajoute-t-il.

Quelques mètres plus loin, une supportrice exprime son enthousiasme. «Je suis très heureuse de cette qualification. Le match était difficile mais nous avons réussi à nous qualifier. Mille bravos aux Lions de l’Atlas», lance-t-elle.

«Que Dieu protège notre peuple et notre équipe nationale. Nous avons veillé toute la nuit pour vivre ce moment», affirme un autre supporter. «Nous avions confiance en la qualification malgré la difficulté du match. C’était une nuit blanche mais cela en valait la peine», s’exclame-t-il.

Lire aussi : Maroc-Haïti: Tanger exulte après la remontada victorieuse des Lions de l’Atlas

Pour beaucoup, cette mobilisation populaire témoigne une nouvelle fois de l’attachement des Marocains vis-à-vis de leur équipe nationale. «Les Lions nous ont fait honneur aujourd’hui. Cette nuit passée dehors n’était pas un sacrifice», estime un supporter. «Certains pensaient que les gens n’allaient pas veiller jusqu’au bout, mais l’amour du maillot est plus fort que tout. Quand le Maroc joue, personne ne pense à dormir», ajoute-t-il.

Alors que les célébrations se poursuivaient encore au petit matin, l’espoir d’un nouveau parcours historique animait déjà les discussions. «Nos joueurs ont tout donné pour nous offrir cette qualification. Tout le monde est heureux aujourd’hui et nous irons encore plus loin dans cette Coupe du monde», se réjouit un supporter.

Par Said Kadry
Le 30/06/2026 à 13h50
#Football#Tanger#Lions de l'Atlas#Qualification#mondial 2026#Pays-Bas#célébration

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