Société

Mondial 2026: nuit blanche et liesse populaire à Agadir après la victoire des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas

Liesse populaire à Agadir après l’exploit des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas.

Par M'hand Oubarka
Le 30/06/2026 à 05h47

VidéoAprès une victoire d’anthologie face aux Pays-Bas, les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. À Agadir, des milliers de supporters ont envahi les artères de la zone touristique pour célébrer, jusqu’au petit matin, une prestation héroïque et un nouvel exploit pour le football national.

La capitale du Souss n’a pas dormi de la nuit. Ce mardi 30 juin 2026 était une nuit de communion et de fierté nationale. Juste après la victoire et la qualification héroïque des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à une redoutable équipe des Pays-Bas, la ville s’est transformée en un gigantesque théâtre de célébrations.

Dès les premières heures de la matinée, une véritable marée humaine a convergé vers la zone touristique, et plus particulièrement le long de la célèbre avenue Mohammed V et de la corniche d’Agadir. Habitants de la région, Marocains résidant à l’étranger (MRE) venus passer leurs vacances d’été, communautés subsahariennes résidant dans la capitale du Souss et touristes étrangers se sont mêlés dans une ambiance festive et électrique.

Les klaxons des voitures ont résonné à l’unisson, tandis que les drapeaux rouges frappés de l’étoile verte flottaient fièrement à chaque coin de rue.

Pour de nombreux supporters interrogés sur place, ce triomphe face aux Néerlandais ravive les souvenirs magiques de l’épopée de 2022 au Qatar, où le Maroc était devenu la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales d’un Mondial. «Ce que nous vivons aujourd’hui prouve que 2022 n’était pas un coup de chance. Les Lions de l’Atlas font désormais partie des grands de ce monde», s’exclame un jeune supporter, la voix enrouée par les chants.

Lire aussi : Mondial 2026: le Maroc renverse les Pays-Bas au terme d’un scénario incroyable et file en huitièmes de finale

Les refrains patriotiques, les hymnes à la gloire des joueurs et du sélectionneur et les musiques folkloriques ont rythmé cette nuit blanche. Les cafés de la ville, qui avaient fait le plein pour la retransmission du match malgré le décalage horaire lié aux matchs joués sur le continent américain, sont restés ouverts jusqu’à l’aube pour abriter cette joie collective.

Cette qualification en huitièmes de finale du Mondial américain renforce la stature du football marocain sur la scène internationale, à l’aube de la préparation du Maroc pour le co-accueil de l’édition 2030. À Agadir, l’une des villes hôtes phares des futures échéances sportives du Royaume, cette victoire insuffle une énergie positive extraordinaire, unissant toutes les générations dans un élan de ferveur et d’optimisme pour la suite de la compétition. Les Lions de l’Atlas continuent d’écrire l’histoire, et tout un peuple ose à nouveau rêver d’un exploit encore plus grand.

Par M'hand Oubarka
Le 30/06/2026 à 05h47
#Coupe du monde#Equipe nationale#Agadir#Maroc-Pays-Bas

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