Maroc-Haïti: Tanger exulte après la remontada victorieuse des Lions de l’Atlas

À Tanger, les supporters ont célébré dans une ambiance de fête la qualification des Lions de l’Atlas, envahissant les rues entre chants, drapeaux et klaxons jusqu’au cœur de la nuit. (S.Kadry/Le360)

Aucun adversaire n’est facile dans une Coupe du monde. Si les Lions de l’Atlas ont finalement réussi à s’imposer face à Haïti et à valider leur qualification, la rencontre a donné quelques sueurs froides aux supporters marocains. À Tanger, la délivrance est arrivée au coup de sifflet final, déclenchant aussitôt des scènes de liesse dans plusieurs quartiers de la ville.

Drapeau en main, les Tangérois ont envahi les rues et les grandes artères pour célébrer la victoire des Lions. Entre chants, youyous et klaxons, la ferveur populaire était totale.

À mesure que la soirée avançait, l’ambiance n’a cessé de monter. Des feux d’artifice ont illuminé le ciel, alors que les supporters continuaient d’affluer vers les places emblématiques pour partager leur joie.

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«Nous sommes très heureux de ce résultat. Notre sélection nous rend toujours fiers. Vive le Roi, et que Dieu continue à nous offrir de telles joies avec notre équipe nationale», confie, émue, une supportrice rencontrée au milieu des célébrations.

Pour beaucoup, cette qualification confirme également le statut particulier du Maroc sur la scène internationale. «Plus aucun adversaire ne nous fait peur. Nous espérons que les joueurs continueront à fournir davantage d’efforts, car tout le peuple est derrière eux», estime un autre supporter.

L’espoir d’un parcours historique était d’ailleurs sur toutes les lèvres. «Nous voulons voir l’équipe continuer à avancer tour après tour. Nous avons confiance en nos joueurs et nous espérons les voir aller le plus loin possible dans cette compétition», lance un jeune fan sous les applaudissements de ses amis.

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Certains supporters ont également salué les performances réalisées par les Lions de l’Atlas. «Aujourd’hui encore, plusieurs records ont été battus. L’équipe continue d’écrire son histoire et nous espérons voir cette dynamique se poursuivre lors des prochains matchs», souligne l’un d’eux.

Malgré quelques frayeurs en début de rencontre, la joie a finalement pris le dessus. «Au début, nous avons eu peur, mais à la fin nous avons explosé de bonheur. Aujourd’hui, nous rêvons tous de voir le Maroc poursuivre son aventure et continuer à nous faire vibrer», affirme un supporter.

Alors que les festivités se poursuivaient tard dans la nuit, un seul souhait animait les supporters tangérois: voir les Lions de l’Atlas poursuivre leur aventure et rééditer l’épopée de 2022, voire faire mieux, avec le rêve ultime de remporter cette Coupe du monde.