Société

Mondial 2026: les rues de Fès en liesse après la qualification des Lions de l’Atlas

À Fès, Les supporters marocains célèbrent la qualification des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde 2026. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 25/06/2026 à 03h11

VidéoDes scènes de fête ont envahi la ville de Fès dès le coup de sifflet final, après la victoire du Maroc face à Haïti (4-2) en clôture de la phase de groupes, qui offre aux Lions de l’Atlas leur ticket pour le prochain tour de la Coupe du monde 2026. Les images.

À peine la rencontre terminée, des milliers de supporters de la ville de Fès ont déferlé dans les principales artères et places publiques, transformant la ville en un terrain de joie collective. Les drapeaux rouges et verts claquaient au vent, brandis par des mains de tous âges, pendant que des klaxons stridents se mêlaient aux youyous, aux chants patriotiques et aux déflagrations de pétards. Les «dima maghrib» résonnaient de toutes parts, repris en chœur par des foules compactes qui s’étaient spontanément rassemblées aux carrefours et sur les grandes places, dans un élan aussi spontané qu’irrépressible. Familles entières, groupes de jeunes, personnes âgées, tous partageaient le temps d’une nuit la même ivresse d’une qualification remarquable.

Plusieurs citoyens, interrogés par Le360 en marge de ces célébrations, ont dit leur fierté, mais aussi leur lucidité. «Félicitations à la sélection nationale marocaine pour cette victoire et pour sa qualification. C’était un match difficile», a confié l’un d’eux, avant d’ajouter une note de mise en garde: «Il faut maintenant être prudents et vigilants pour les prochains matchs, parce qu’aujourd’hui on a vu beaucoup d’erreurs qu’on ne voudrait pas revoir dans les rencontres à élimination directe.»

Malgré ces réserves, la confiance demeure intacte. «Nous croyons pleinement en la sélection nationale pour la suite de la compétition», a-t-il poursuivi. «Le Maroc a un groupe soudé, une génération de jeunes capables d’aller très loin dans ce Mondial. Bonne chance et si Dieu le veut, victoire au prochain match.»

Un autre supporter a, lui, reconnu avoir vécu quelques sueurs froides en première mi-temps. «Sincèrement, l’équipe nous a mis un peu dans le doute au départ, parce qu’Haïti n’avait rien à perdre et c’est normal dans le football. Mais Dieu merci, la touche du coach au moment des changements a tout changé. Vous avez vu comment Rahimi est entré? Il a transformé un simple ballon mort en occasion dangereuse. C’est ça, un joueur de classe internationale.» Et de conclure avec un enthousiasme communicatif: «On a Hakimi, on a Saïbari... Notre objectif, c’est la finale. La Coupe est pour nous et on ira la chercher depuis le New Jersey.»

Lire aussi : Mondial 2026: les Lions de l’Atlas renversent les Grenadiers, filent en seizièmes et attendent le leader du groupe F

Un troisième témoin a préféré saluer, avec honnêteté, la difficulté de la tâche accomplie. «Soyons clairs: on a eu du mal à trouver le chemin du but et Haïti a même ouvert le score en premier. Le coach Ouahbi a pris des risques en faisant tourner l’effectif, mais ses choix se sont révélés payants. Match par match, jusqu’à la finale.»

Cette victoire est en effet venue au terme d’un match haletant, riche en rebondissements. Le Maroc s’est retrouvé à deux reprises mené au score, avant de reprendre le contrôle du jeu grâce à une pression offensive soutenue, convertissant progressivement sa domination en buts décisifs. Au final, les Lions de l’Atlas se sont imposés 4 buts à 2, par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi, Ismaïl Saïbari, Soufiane Rahimi et Jassim Yassine.

Par Youssra Jaoual
Le 25/06/2026 à 03h11
#mondial 2026#Fès#Lions de l'Atlas#Maroc#Haiti#Coupe du monde

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