Société

Mondial: Oujda célèbre la remontada des Lions de l’Atlas face à Haïti

Le public oujdi célèbre la victoire des Lions de l'Atlas.

Par Mohammed Chellay
Le 25/06/2026 à 02h06

VidéoDepuis un café bondé de la capitale de l’Oriental, des Oujdi.e.s de tous âges ont vécu une nuit de tension transmutée en joie populaire, célébrant la résilience à toute épreuve des Lions de l’Atlas.

Après la tension, la délivrance. Les habitants d’Oujda sont passés par toutes les émotions au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Mais au bout de l’angoisse, la nuit orientale s’est embrasée d’une grande joie. Le Maroc vient de valider son billet pour les seizièmes de finale (tour de 32) de la Coupe du Monde 2026 au terme d’un scénario haletant face à Haïti. Une victoire 4-2 obtenue de haute lutte, qui est venue récompenser la résilience des Lions de l’Atlas.

Dans un café bondé de la capitale de l’Oriental, l’atmosphère était lourde, presque irrespirable. Les visages tendus et les regards fixés sur les écrans témoignaient de l’enjeu crucial de la rencontre. Face à une vaillante sélection haïtienne qui a crânement joué sa chance, les hommes de Mohamed Ouahbi ont un temps vacillé. À Oujda, le silence de plomb qui s’est installé à l’entame de la rencontre traduisait l’immense pression qui pesait sur les épaules des supporters.

Mais l’ADN de cette équipe réside précisément dans sa capacité à refuser la défaite. Dos au mur et mené au score plutôt deux fois qu’une, le Onze national a puisé dans ses ressources mentales pour signer une remontada. En renversant totalement la vapeur à la mi-temps, les Lions de l’Atlas ont fait la démonstration d’une force collective à toute épreuve.

محمد الشلاي

«C’est l’essence même de cette équipe, confie un supporter oujdi après le coup de sifflet final. Ils nous font souffrir, mais ils ne lâchent jamais rien». Un autre confie avoir espéré une victoire plus facile et sans douleur. «Mais le plus important, c’est la victoire et la qualification», consent-il.

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Dès la libération finale, la tension nerveuse s’est instantanément muée en une belle joie populaire. En se qualifiant pour ce tour à élimination directe du Mondial 2026, le Maroc prouve une nouvelle fois qu’il sait renverser le jeu et dicter son tempo, même dans les moments les plus critiques. L’aventure continue.

Par Mohammed Chellay
Le 25/06/2026 à 02h06
#Coupe du monde#Lions de l'Atlas#Oujda#Maroc-Haïti

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