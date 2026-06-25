Maroc-Haïti: à Agadir, la victoire des Lions de l’Atlas déclenche une nuit de festivités

Le Maroc gagne contre le Haïti, non sans difficultés, et finit 2ème de son groupe, en s’imposant 4 buts à 2 lors de son dernier match de phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Une victoire qui a immédiatement embrasé les rues d’Agadir, où des centaines de supporters célèbrent encore cette qualification à cette heure de la nuit.

Après les buts d’Ismael Saibari et d’Achraf Hakimi, c’est Soufiane Rahimi qui a délivré l’équipe à la 78ème minute en inscrivant le but qui leur a permis de reprendre l’avantage. Quelques minutes plus tard, Yassine Gessim, champion du monde U20, est venu sceller définitivement le sort de la rencontre avec une quatrième réalisation.

Contrairement aux deux précédents matchs des Lions terminés sur un but, cette rencontre riche en rebondissements a offert davantage d’émotions aux supporters. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la remontada de l’équipe nationale après une première mi-temps compliquée qui a été saluée. À la place Al Amal d’Agadir, devenue le principal point de rassemblement des supporters, l’ambiance était électrique. Entre chants, danses, et youyous, les fans ont savouré cette victoire.

«Franchement, le match d’aujourd’hui était magnifique. Le début a été un peu compliqué, mais nous avons réussi à revenir et à gagner 4 buts à 2. C’était un très grand match», se réjouit une supportrice rencontrée sur place. Même satisfaction chez une autre supportrice, qui salue l’engagement des joueurs. «Ils ont livré un bon match et fourni beaucoup d’efforts. Nous leur souhaitons encore plus de réussite pour la suite de la compétition», déclare-t-elle.

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Pour certains supporters, cette victoire n’efface toutefois pas totalement les inquiétudes nées des deux buts encaissés. «Nous avons un peu souffert après avoir concédé ces deux buts, mais notre équipe a su réagir et remettre les choses en ordre. Au final, elle a marqué quatre fois et nous a offert la victoire», affirme un jeune supporter. «L’ambiance que nous avons vécu ce soir à la place Al Amal est tout simplement exceptionnelle», poursuit-il.

D’autres mettent en avant les choix du sélectionneur, qui avaient suscité quelques interrogations avant le coup d’envoi. «Le match n’a pas été facile. C’était une rencontre très tactique, avec beaucoup de pression et quelques erreurs qu’il faudra corriger pour la suite», analyse un supporter. «Au final, les choix du sélectionneur ont porté leurs fruits et certains joueurs ont saisi leur chance, notamment Rahimi et Gessim», ajoute-t-il.

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Alors que le Maroc termine à la deuxième place de son groupe et poursuit son aventure au mondial 2026, les supporters gadiris, comme tous les marocains, espèrent désormais voir les Lions monter en puissance lors des prochains tours. «Félicitations à tous les Marocains, de Tanger à Lagouira. Nous espérons que les prochains matchs nous offriront encore de grandes joies», conclut notre interlocuteur, sous les applaudissements et les chants d’une foule de supporters.