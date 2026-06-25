Société

Maroc-Haïti: à Casablanca, les supporters rêvent déjà d’un sacre mondial

Après Maroc-Haïti, les supporters casablancais espèrent un parcours historique des Lions de l’Atlas. (A.Gadrouz/Le360).

Par Adil Gadrouz
Le 25/06/2026 à 03h27

VidéoAprès la victoire du Maroc face à Haïti, ce mercredi à Atlanta, dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde, les supporters casablancais ont exprimé leur satisfaction. Entre confiance, ambition et espoir, plusieurs d’entre eux estiment que les Lions de l’Atlas ont les moyens d’aller au bout de la compétition.

La victoire du Maroc face à Haïti, ce mercredi à Atlanta, a suscité une vague d’enthousiasme parmi les supporters casablancais. À la fin de la rencontre, la caméra de Le360 est allée à leur rencontre pour recueillir leurs réactions.

Pour de nombreux supporters, les Lions de l’Atlas ont livré une prestation convaincante, à la hauteur des attentes. Plusieurs ont souligné la qualité du jeu affiché par l’équipe nationale et sa capacité à rivaliser avec les meilleures sélections engagées dans cette Coupe du monde.

Ainsi, un supporter a estimé que la rencontre face à Haïti se distinguait des précédentes sorties du Maroc. «Les joueurs ont été à la hauteur. Le match était différent des précédents. Nous sommes capables de remporter cette Coupe du monde», a-t-il déclaré avec assurance.

Cette confiance est partagée par d’autres supporters, qui voient dans cette victoire un signe encourageant pour la suite de la compétition.

Un autre supporter a salué un succès important tout en appelant les joueurs à maintenir leurs efforts. «C’est une belle victoire. J’espère que les joueurs vont faire preuve de plus de combativité pour remporter cette coupe. Tout est possible», a-t-il affirmé.

Lire aussi : Mondial: Oujda célèbre la remontada des Lions de l’Atlas face à Haïti

Les supporters interrogés affichent ainsi leur optimisme quant aux chances de l’équipe nationale, tout en soulignant l’importance de rester concentrés lors des prochaines échéances.

Pour un autre fan des Lions de l’Atlas, le résultat reflète fidèlement la physionomie de la rencontre. «C’est une victoire méritée. Les joueurs ont bien joué», a-t-il résumé.

Les Lions de l''Atlas face à Haiti. Getty Images via AFP

Même constat pour un autre supporter, qui considère que l’équipe a rempli son contrat. «Les joueurs ont rempli leur mission. Avec ce niveau, nous sommes capables de remporter cette coupe», a-t-il indiqué.

À Casablanca, l’ambiance est donc à l’optimisme après ce succès face à Haïti. Si les supporters restent conscients des défis qui attendent les Lions de l’Atlas, beaucoup n’hésitent plus à rêver d’un parcours historique dans cette Coupe du monde.

Par Adil Gadrouz
Le 25/06/2026 à 03h27
#Football#mondial 2026#Coupe du monde#Maroc-Haïti

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