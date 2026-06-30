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Les Lions de l’Atlas renversent les Oranje et font vibrer les Oujdis

À Oujda, les supporters célèbrent la qualification des Lions de l'Atlas en 8eme de finale (M.Chellay/Le360).

Par Mohammed Chellay
Le 30/06/2026 à 05h53

VidéoÀ Oujda, la nuit de lundi à mardi a basculé dans l’euphorie. À peine le tir au but décisif d’Ismael Saibari converti, les rues de la capitale de l’Oriental se sont embrasées de joie: des centaines de supporters ont envahi l’espace public pour célébrer une qualification arrachée dans le suspense, synonyme de huitièmes de finale pour les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026.

Dans un café à Oujda, comme partout au Maroc, les supporters ont vécu une rencontre irrespirable. Menés au score jusqu’au temps additionnel, les Marocains ont cru voir leur rêve s’échapper avant que le but salvateur d’Issa Diop à la 91ème minute ne relance totalement la rencontre. S’en sont suivies une prolongation tendue puis une séance de tirs au but à couper le souffle, finalement remportée par le Maroc (3-2).

Cette qualification revêt une saveur particulière. En éliminant les Pays-Bas, l’une des sélections les plus redoutées du tournoi, les hommes de Mohamed Ouahbi ont non seulement validé leur billet pour le tour suivant, mais aussi pris une revanche sportive plus de trente ans après la défaite concédée face au même adversaire lors du Mondial 1994.

À Oujda, la tension a laissé place à un immense soulagement. Drapeaux levés, klaxons et chants ont rythmé une longue nuit de célébration dans plusieurs quartiers de la ville. «Nous sommes très satisfaits de ce résultat. Nous espérons que l’équipe poursuivra sur cette lancée au prochain tour contre le Canada. Les joueurs ont été à la hauteur et nous leur demandons simplement de rester concentrés», déclare un supporter rencontré au cœur des festivités.

«Ils nous ont rendus heureux ce soir et nous sommes fiers de ce qu’ils ont accompli», poursuit-il visiblement ému. Plus loin, un autre supporter peine encore à redescendre de ses émotions. «Le match était magnifique. Et retenez le bien, nous allons gagner cette Coupe du monde», lance-t-il confiant.

Lire aussi : Maroc-Haïti: Laâyoune et sa nuit blanche après la qualification des Lions de l’Atlas au Mondial 2026

«Nous étions sur les nerfs pendant toute la rencontre. C’était un match très difficile, mais les joueurs ont réussi à offrir de la joie à tous les Marocains. Nous avons une belle équipe et nous croyons en nos chances contre le Canada. Dima Maghrib!», s’exclame un dernier.

Les Lions de l’Atlas disposent de quelques jours pour récupérer et préparer leur prochain rendez-vous face au Canada, prévu samedi à Houston, au Texas. Un nouveau défi attend les Marocains, qui rêvent de prolonger encore davantage leur aventure mondiale et de s’offrir une deuxième qualification consécutive pour les quarts de finale.

Par Mohammed Chellay
Le 30/06/2026 à 05h53
#Football#Coupe du monde#Maroc-Pays Bas#Victoire#Lions de l'Atlas#Mexique#Qualification

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