Dakhla: une nuit de liesse après la qualification des Lions de l’Atlas au prochain tour du Mondial 2026

À peine le coup de sifflet final retenti, les principales artères de Dakhla se sont embrasées. Des centaines de supporters ont envahi les rues, le front de mer en tête, transformé pour l’occasion en épicentre de la fête. Jeunes, familles, enfants, tous dehors, ensemble, pour savourer une qualification arrachée au terme d’un match riche en rebondissements.

Partout dans la ville, des cortèges improvisés de voitures décorées aux couleurs nationales ont sillonné les rues. Les conducteurs répondaient aux acclamations des passants par de longs coups de klaxon, tandis que les supporters brandissaient des drapeaux depuis les fenêtres et les toits ouvrants. Une scène devenue familière lors des grands rendez-vous du football marocain, mais qui conserve à chaque fois la même intensité émotionnelle.

«Nous avons souffert à certains moments du match, mais l’équipe a montré du caractère et une grande force mentale», déclare un supporter rencontré sur la corniche. «Cette victoire est méritée et nous donne beaucoup d’espoir pour la suite de la compétition», ajoute-t-il. Même sentiment chez une autre supporter venu célébrer avec sa famille. «Les joueurs ont prouvé qu’ils étaient capables de renverser les situations compliquées et de répondre présents dans les moments décisifs», affirme-t-il. «Aujourd’hui, nous pensons tous que cette équipe peut aller très loin», poursuit-il.

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Pour de nombreux habitants, les performances réalisées par le Maroc ces dernières années ont profondément changé le regard des supporters sur leur sélection nationale. «Les Lions de l’Atlas ont montré qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du monde», confirme un autre. «Les attentes sont désormais plus élevées, mais cette génération a les moyens de répondre aux ambitions des Marocains», conclut-il.

Les festivités se sont poursuivies jusque tard dans la nuit dans une ambiance empreinte de patriotisme. À Dakhla, comme dans de nombreuses villes du Royaume, cette qualification a été vécue comme un nouveau chapitre de l’aventure des Lions de l’Atlas au Mondial 2026.