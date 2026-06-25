Maroc-Haïti: Laâyoune et sa nuit blanche après la qualification des Lions de l’Atlas au Mondial 2026

Dès le coup de sifflet final, les habitants de Laâyoune ont envahi spontanément les places et les grandes artères de la ville, notamment la place du Mechouar Saïd, face au Palais des congrès, dans une atmosphère festive empreinte de joie et de fierté nationale.

Youyous, chants patriotiques et clameurs se sont mêlés jusqu’au cœur de la nuit, défiant l’heure tardive. De nombreux citoyens ont paré leurs véhicules aux couleurs du drapeau national, klaxonnant et scandant des slogans patriotiques au fil d’un cortège spontané et enthousiaste. Dans les resorts et espaces de loisirs qui accueillaient les familles en cette soirée de match, l’atmosphère était tout aussi électrique, entre cris de joie et étreintes émues.

Des habitants interrogés par Le360 dans les cafés ou dans la rue ont exprimé une fierté débordante. «Nous, avec nos enfants, on est tous heureux. Ces jeunes nous ont comblés de joie et nous ont donné de l’énergie», a lancé l’un d’eux avec enthousiasme. «Ils nous ont honorés de la plus belle façon. Cette victoire quatre buts à deux, on l’a arrachée avec les dents. Et peut-être qu’il y en aura davantage dans les prochains matchs. Quoi qu’il en soit, on va s’imposer, si Dieu le veut.»

«On est très heureux, les gars ont fait de l’excellent travail», a témoigné un père de famille présent dans l’un des resorts de la ville. «Au début, on était un peu anxieux, mais grâce à Dieu, les choses se sont arrangées. Une belle victoire et j’espère que les supporters du Maroc seront toujours aussi heureux dans les prochains matchs.»

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Les voix se rejoignaient sur un même constat: la qualification était méritée, mais elle appelle à la rigueur pour la suite. «Ce match était une belle image dont on avait besoin», a estimé un autre supporter. «Mais il faut aussi corriger les erreurs qui sont apparues, pour aborder le prochain tour avec sérieux et un vrai travail collectif. Et pourquoi pas aller jusqu’en finale?» Avant d’ajouter, sur une note de fierté revendicatrice: «Ceux qui disaient que le Qatar était un hasard, je leur pose la question: est-ce que c’est encore un hasard? On a une vraie grande équipe. C’est un salut sportif aux Lions du Maroc depuis Laâyoune.»

Tous convergent vers la même ambition: aller au bout. La victoire contre Haïti, ont-ils souligné, est la confirmation que les Marocains ne se contentent plus de participer aux grandes compétitions. Ils y croient.

Avec ce succès, le Maroc termine la phase de groupes avec sept points au compteur, assurant sa qualification pour le deuxième tour de ce Mondial coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.