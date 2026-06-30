Au cœur du Sahara marocain, Dakhla célèbre une nuit exceptionnelle après la qualification des Lions de l’Atlas

À l’instar des autres villes du Royaume, Dakhla a vécu une nuit exceptionnelle suite à la qualification de l’équipe nationale marocaine pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Cette victoire palpitante acquise aux tirs au but contre les Pays-Bas a tenu les supporters en haleine jusqu’aux tout derniers instants.

Dès le tir au but décisif marocain, les rues de la ville se sont transformées en scènes de liesse. Des citoyens ont envahi les places et les artères principales, arborant fièrement les drapeaux nationaux et entonnant des chants de supporters. Les youyous et les concerts de klaxons ont résonné dans tous les quartiers, illustrant l’immensité de la joie suscitée par cet exploit historique.

Malgré les longues heures d’attente et le suspense d’un match intense et disputé, les habitants de Dakhla ont choisi de partager ce moment de victoire ensemble à l’extérieur. Ils ont exprimé leur immense fierté face à la combativité et à la détermination des Lions de l’Atlas, qui ont su s’imposer face à l’une des meilleures sélections mondiales pour décrocher leur place au prochain tour.

«La confrontation était forte. Affronter les Pays-Bas, c’était dur vu les conditions physiques de leurs joueurs, mais grâce à Dieu, nos joueurs marocains étaient au rendez-vous. Ils nous ont offert une belle prestation et nous avons réussi à les dépasser. Et comme vous voyez, le peuple est super content», a déclaré un supporter de Dakhla.

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«Je me suis réveillé pour suivre le match. J’avais confiance en l’équipe marocaine. Félicitations à tout le peuple marocain pour cette victoire qui conforte la force de l’équipe nationale du Maroc. Nous remercions tous les Marocains qui ont prouvé leur courage et leur sens guerrier. Nous sommes très heureux. Comme vous le voyez ici, c’est nuit blanche. Félicitations!», a confié un autre supporter.

«Je suis très heureuse de cette victoire. On a été agréablement surpris car tout le monde disait que les Pays-Bas était un adversaire sérieux. Dima Maghreb», a témoigné une supportrice.

Les célébrations se sont prolongées jusqu’au bout de la nuit, dans une atmosphère empreinte de patriotisme et de fierté nationale. Une nuit blanche qui, une fois encore, a témoigné de l’union sacrée du peuple derrière son équipe nationale et de sa foi inébranlable en sa capacité à continuer d’écrire l’histoire du football mondial.