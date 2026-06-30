Mondial 2026: de l’avenue Mohammed V à Aïn Diab, Casablanca s’embrase après l’exploit des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas

Quelques secondes seulement après le tir au but victorieux, Casablanca a explosé de joie. Comme portée par une même émotion, la métropole s’est embrasée dans une immense vague de liesse populaire. De l’avenue Mohammed V à la place des Nations unies, en passant par le boulevard Zerktouni et la corniche d’Aïn Diab, des milliers de Marocains ont quitté cafés, maisons et restaurants pour célébrer une qualification qui restera gravée dans la mémoire collective.

Les drapeaux rouges frappés de l’étoile verte flottaient aux fenêtres des voitures, les klaxons résonnaient à travers la ville et les chants «Dima Maghrib» couvraient presque le vacarme de la circulation. Des familles entières, des groupes d’amis, des enfants perchés sur les toits des véhicules et des supporters vêtus du maillot national partageaient la même euphorie, transformant les principales artères de la capitale économique en une gigantesque fête à ciel ouvert.

«Al Hamdoulillah, Dieu ne nous a pas déçus. Nous étions les meilleurs et nous méritions cette qualification face à toutes les grandes sélections du monde», lance un supporter, encore submergé par l’émotion. Pour lui, cette victoire confirme que le Maroc est désormais le cauchemar de toutes les équipes mondiales et que le classement FIFA n’a plus aucune importance lorsque les Lions jouent à ce niveau.

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Si la joie a fini par l’emporter, la peur a longtemps accompagné les supporters. Mené au score puis contraint de passer par une interminable séance de tirs au but, le Maroc a fait vivre à tout un peuple une véritable montagne russe émotionnelle.

«Nous étions morts de peur pendant les penalties. On retenait tous notre souffle. Puis la délivrance est arrivée... C’était un moment indescriptible», confie une jeune supportrice, encore bouleversée par le scénario de la rencontre.

Tous saluent le caractère et la résilience affichés par les hommes de Mohamed Ouahbi. «Au début, nous avons eu peur, mais nos joueurs ont répondu présents. Ils n’ont jamais abandonné. Cette victoire est celle de tous les Marocains», affirme un autre fan, persuadé que cette génération possède quelque chose de particulier.

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Au milieu des chants et des fumigènes rouges, les messages de gratitude se multiplient. «Merci le Maroc, merci à cette équipe extraordinaire. Vous nous avez rendus fiers», répètent plusieurs supporters. Certains racontent avoir veillé jusqu’au petit matin sans quitter leur écran. «Ils ont offert une nuit inoubliable à tout le pays. Vive le Maroc, vive le Roi», lance un homme, aussitôt repris par une foule qui scande en chœur les chants des Lions de l’Atlas.

Mais derrière l’explosion de joie, un autre sentiment commence déjà à prendre le dessus: l’espoir. L’espoir de voir cette aventure se poursuivre encore un peu plus. «Ce match était très difficile, mais nous avons montré que rien n’est impossible. Maintenant, nous voulons aller jusqu’au bout. Pourquoi ne pas rêver d’une finale? Pourquoi ne pas rêver de la première Coupe du monde du Maroc?», glisse une jeune supportrice.