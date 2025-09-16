Une Marocaine finaliste du programme «Young Arab Pioneers», à Abou Dhabi

Organisée en collaboration avec l’Académie diplomatique Anwar Gargash et la Fondation des Émirats, cette initiative qui vise à renforcer la présence entrepreneuriale de la jeunesse arabe à l’échelle mondiale, entend mettre en lumière des histoires inspirantes ayant un impact sociétal notable.

«Young Arab Pioneers» vise ainsi à connecter les participants à un réseau d’entrepreneurs, d’investisseurs et de décideurs, facilitant l’accès au financement et l’incubation d’idées, tout en développant les partenariats entre les secteurs public et privé afin de valoriser et de développer davantage les projets portés par les jeunes.

Au programme, une série d’ateliers interactifs axés sur le développement des compétences en matière de présentation et de narration entrepreneuriale, ou encore la conception et le développement de modèles économiques, offrant aux jeunes une opportunité concrète de revoir la structure de leurs projets et d’élaborer des plans plus clairs et plus évolutifs. Enfin, sont aussi organisés des séances de mentorat animées par des experts ainsi que des visites de terrain auprès de plusieurs entités leaders du secteur entrepreneurial et de l’innovation aux Émirats arabes unis.

A l’occasion de cette 4ème édition, quarante jeunes acteurs du changement issus de treize pays ont été sélectionnés pour leurs idées novatrices.

من قلب الوطن العربي… إلى آفاق العالم..



معاً نكرّم 40 رائداً ورائدة من 13 دولة عربية ضمن 10 مسارات مختلفة، يجمعهم شغف واحد.. فن صناعة المستقبل.



Parmi les pays représentés figurent les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, le Soudan, la Mauritanie, la Palestine, Oman, le Koweït, la Jordanie, le Maroc, le Liban et la Syrie. Les participants s’inscrivent dans le cadre de dix catégories couvrant des domaines aussi variés que l’éducation, le service communautaire, l’entrepreneuriat, l’espace et la technologie, la médecine et les sciences de la santé, le développement durable et l’environnement, l’industrie et l’innovation, la recherche scientifique, l’ingénierie et enfin les médias et la citoyenneté numérique. Autant de domaines qui mettent en valeur la diversité des talents arabes œuvrant pour un avenir meilleur.

Ainsi, c’est dans le parcours Industrie & Innovation que se distingue la jeune marocaine Boutaina Boujrada, innovatrice en matière de voitures à hydrogène.

«Être sélectionnée pour la quatrième édition des Jeunes Pionniers Arabes est un immense honneur. J’éprouve un profond sentiment de responsabilité envers toute la jeunesse arabe», a confié la jeune femme dans une vidéo de présentation diffusée sur le compte Instagram du programme «Young Arab Pioneers».

Étudiante en licence à l’Université de technologie et des sciences appliquées de Mascate, à Oman, Boutaina Boujrada étudie l’ingénierie. Ses recherches portent sur les innovations durables, notamment les véhicules à hydrogène, et lui ont valu de nombreux prix, dont le prix du meilleur produit durable (INJAZ Oman 2023) et le prix Falling Walls Lab Jeddah (innovation dans l’énergie hydrogène).

Passionnée de sciences, notamment d’astronomie, elle a déjà participé à d’autres concours, parmi lesquels «Une minute fait la différence», organisé lors de la première conférence locale des jeunes sur le climat à Mascate (LCOY2022), où elle a remporté la première place. Elle a également remporté la première place du concours national de sensibilisation à la Journée nationale de l’eau en 2021.