Société

Une Marocaine finaliste du programme «Young Arab Pioneers», à Abou Dhabi

Boutaina Boujrada.

Boutaina Boujrada, finaliste du programme Young Arab Pioneers à Abou Dhabi.

La 4ème édition de «Young Arab Pioneers», qui se déroule à Abou Dhabi du 14 au 19 septembre, réunit quarante jeunes innovateurs issus de treize pays du monde arabe.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 16/09/2025 à 13h30

Organisée en collaboration avec l’Académie diplomatique Anwar Gargash et la Fondation des Émirats, cette initiative qui vise à renforcer la présence entrepreneuriale de la jeunesse arabe à l’échelle mondiale, entend mettre en lumière des histoires inspirantes ayant un impact sociétal notable.

«Young Arab Pioneers» vise ainsi à connecter les participants à un réseau d’entrepreneurs, d’investisseurs et de décideurs, facilitant l’accès au financement et l’incubation d’idées, tout en développant les partenariats entre les secteurs public et privé afin de valoriser et de développer davantage les projets portés par les jeunes.

Lire aussi : Le Maroc remporte le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation

Au programme, une série d’ateliers interactifs axés sur le développement des compétences en matière de présentation et de narration entrepreneuriale, ou encore la conception et le développement de modèles économiques, offrant aux jeunes une opportunité concrète de revoir la structure de leurs projets et d’élaborer des plans plus clairs et plus évolutifs. Enfin, sont aussi organisés des séances de mentorat animées par des experts ainsi que des visites de terrain auprès de plusieurs entités leaders du secteur entrepreneurial et de l’innovation aux Émirats arabes unis.

A l’occasion de cette 4ème édition, quarante jeunes acteurs du changement issus de treize pays ont été sélectionnés pour leurs idées novatrices.

Parmi les pays représentés figurent les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, le Soudan, la Mauritanie, la Palestine, Oman, le Koweït, la Jordanie, le Maroc, le Liban et la Syrie. Les participants s’inscrivent dans le cadre de dix catégories couvrant des domaines aussi variés que l’éducation, le service communautaire, l’entrepreneuriat, l’espace et la technologie, la médecine et les sciences de la santé, le développement durable et l’environnement, l’industrie et l’innovation, la recherche scientifique, l’ingénierie et enfin les médias et la citoyenneté numérique. Autant de domaines qui mettent en valeur la diversité des talents arabes œuvrant pour un avenir meilleur.

Ainsi, c’est dans le parcours Industrie & Innovation que se distingue la jeune marocaine Boutaina Boujrada, innovatrice en matière de voitures à hydrogène.

«Être sélectionnée pour la quatrième édition des Jeunes Pionniers Arabes est un immense honneur. J’éprouve un profond sentiment de responsabilité envers toute la jeunesse arabe», a confié la jeune femme dans une vidéo de présentation diffusée sur le compte Instagram du programme «Young Arab Pioneers».

Étudiante en licence à l’Université de technologie et des sciences appliquées de Mascate, à Oman, Boutaina Boujrada étudie l’ingénierie. Ses recherches portent sur les innovations durables, notamment les véhicules à hydrogène, et lui ont valu de nombreux prix, dont le prix du meilleur produit durable (INJAZ Oman 2023) et le prix Falling Walls Lab Jeddah (innovation dans l’énergie hydrogène).

Passionnée de sciences, notamment d’astronomie, elle a déjà participé à d’autres concours, parmi lesquels «Une minute fait la différence», organisé lors de la première conférence locale des jeunes sur le climat à Mascate (LCOY2022), où elle a remporté la première place. Elle a également remporté la première place du concours national de sensibilisation à la Journée nationale de l’eau en 2021.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 16/09/2025 à 13h30
#prix#Emirats arabes unis#Environnement#Hydrogène vert#Marocaines

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Les finalistes marocains du Prix du design de l’Institut du monde arabe exposés à la Paris Design Week

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Des créateurs marocains parmi les finalistes du Prix de la mode du monde arabe, organisé par l’IMA à Paris

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Star de l’humour au Royaume-Uni, la Marocaine Fatiha El Ghorri nommée juge principale des BBC New Comedy Awards 2025

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

«50 over 50»: deux Marocaines dans le classement Forbes France des femmes de plus de 50 ans qui font bouger les lignes

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

La 2ème édition des Young Moroccan Architecture Awards célèbre les talents de la jeune scène architecturale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Cette jeunesse marocaine qui brille

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

De la Coupe du monde à Manchester United, l’incroyable parcours du chef cuisinier marocain Omar Meziane

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Hadi l’Bidaya, mazal, mazal!

Articles les plus lus

1
Le Roi adresse une lettre au Conseil supérieur des oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Mohammed
2
La question du Sahara occidental a bien été créée par l’Algérie
3
Une société normale
4
Quatre mois après le coup d’envoi, la LGV Kénitra-Marrakech affiche des avancées spectaculaires
5
Ce qu’il faut savoir sur Boulahfa, trésor paléontologique du Maroc
6
Karim Zéribi, de Marseille à Tindouf: itinéraire d’un cleptomane
7
Propres, modernes et surveillées: les nouvelles toilettes publiques de Casablanca vues de l’intérieur
8
Rabat: la construction de la salle omnisport géante quasi-achevée
Revues de presse

Voir plus