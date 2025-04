Star de l’humour au Royaume-Uni, la Marocaine Fatiha El Ghorri nommée juge principale des BBC New Comedy Awards 2025

Fatiha El Ghorri, humoriste, comédienne et scénariste maroco-britannique, désignée juge principale de la 30ème édition des BBC New Comedy Awards 2025.

Son rire est contagieux, son franc-parler ne laisse personne indifférent et sur son compte Instagram suivi par plus de 62.000 abonnés, et dont la bio arbore les drapeaux britannique et marocain, les vues explosent. Elle, c’est Fatiha El Ghorri, une humoriste britannique d’origine marocaine qui transgresse toutes les barrières et piétine les tabous en revendiquant fièrement ses origines marocaines et sa religion musulmane, qu’elle affiche sans détour en portant un hijab.

Véritable star de l’humour au Royaume-Uni, elle a été choisie cette année comme juge principal des BBC New Comedy Awards à l’occasion du 30ème anniversaire de cet évènement qui récompense les artistiques comiques les plus drôles du pays.

Humoriste, Fatiha El Ghorri est également actrice, podcasteuse et auteur primée. Remarquée pour son rôle dans Dave’s Outsiders, elle a aussi participé à l’émission spéciale de Noël 2024 de Sewing Bee sur BBC One, s’est produite dans Live At The Apollo et devrait également apparaître dans la 19ème saison de Taskmaster sur Channel 4.

«Je suis honorée et ravie que la BBC m’ait demandé d’être juge en chef des New Comedy Awards! J’adore voir les nouveaux talents et les voir progresser dans le monde de l’humour, alors j’ai hâte de participer à la télévision», a-t-elle déclaré, avant d’ajouter avec humour dans une vidéo officielle: «Tu arrives à y croire? Ils ont confié ce rôle à une femme qui porte le hijab! Ta mère est furax frère».

Dans cette vidéo de promotion du concours, Fatiha El Ghorri encourage les potentiels candidats à participer alors qu’elle se fait servir un thé marocain à l’heure sacrée du Tea Time. «That’s the tea», lance-t-elle face caméra en brandissant son verre, une expression anglaise pour signifier qu’on vient de partager avec l’autre une information importante à caractère confidentiel.

Le 27 avril, la scénariste et comédienne a également fait partie des célébrités qui ont présenté les BAFTA Television Craft Awards 2025 à Londres, une cérémonie qui récompense chaque année la créativité, le savoir-faire des talents de la télévision et les meilleurs programmes. Dans un discours désopilant, Fatiha El Ghorri a fait fi de tous les préjugés, parlant argot et proposant de parler en arabe pendant 15 minutes, afin de présenter le prix du meilleur montage dans la catégorie fiction.

L‘actualité de cette humoriste de talent est également marquée par la parution en 2025 de son livre Les avantages de mon hijab aux éditions Simon & Schuster Children’s Books, un conte pour jeunes adultes stimulant et drôle sur la famille et l’identité, la singularité et l’intégration, dans lequel elle relate les aventures d’Aya Mustapha, une adolescente de 13 ans, qui porte le voile.

Née dans le quartier londonien de Hackney, issue d’une famille de treize enfants originaire de Larache, au Maroc, Fatiha El Ghorri a débuté sa carrière d’humoriste après deux mariages et deux divorces, en s’appliquant à briser les stéréotypes sur les femmes musulmanes et le hijab.