Transport ferroviaire: des modifications sur les horaires pour s’adapter aux déplacements des supporters pendant la CAN

À l’approche de la CAN, l’ONCF a renforcé son programme de circulation sur les principaux axes ferroviaires du Royaume. Depuis le 15 décembre, hors dimanches et jours fériés (à l’exception de l’ouverture), l’offre Al Boraq est portée à quinze trains par jour, avec une fréquence d’un départ par heure entre 6h et 21h, afin d’assurer une desserte régulière entre Tanger, Rabat et Casablanca.

Pour les journées des 21 et 29 décembre, correspondant aux matchs Maroc–Comores et Maroc–Zambie, des trains Al Boraq spéciaux sont programmés au départ de Tanger vers Rabat Agdal et Rabat Riad, avec prolongement vers Casablanca. Six départs sont prévus entre 14h et 18h afin de permettre aux supporters d’arriver avant le coup d’envoi. Après les rencontres, trois retours vers Tanger sont programmés depuis Rabat Agdal à 23h30, à minuit et à 00h30.

Un dispositif similaire est prévu pour le match Maroc–Mali, programmé le 26 décembre à un horaire plus tardif. Les départs depuis Tanger s’échelonneront cette fois de 15h à 19h, à raison d’un train par heure. Les retours après match seront assurés à 00h30, 1h et 1h30 du matin, afin de tenir compte de la fin tardive de la rencontre.

En dessus, les horaires du 21 et 29 décembre. En dessous ceux du 26 décembre.

En parallèle, des trains spéciaux Al Atlas viendront renforcer les liaisons longue distance lors des journées du 21 et du 29 décembre. Depuis Fès, un train partira à 13h10 et desservira Kénitra et Rabat avant d’arriver à Casa-Voyageurs à 17h31. Depuis Oujda, un départ est prévu à 8h30, avec une arrivée à Casablanca à 19h31 après avoir marqué des arrêts à Fès, Kénitra et Rabat. Depuis Marrakech, un train quittera la gare à 13h pour rejoindre Casablanca, Rabat puis Kénitra à 17h44.

Les retours après match sont également renforcés sur le réseau Al Atlas. Deux trains sont programmés vers Fès au départ de Casablanca Voyageurs, le premier à 22h37 et le second à 23h05, ce dernier poursuivant son trajet jusqu’à Oujda avec une arrivée le lendemain matin à 9h36. Un train à destination de Marrakech partira quant à lui de Kénitra à 22h45, desservira Rabat et Casablanca avant d’arriver à Marrakech à 3h20. Pour la journée du 26 décembre, l’ensemble de ces horaires sera décalé d’une heure afin de s’adapter au calendrier du match.

Les horaires avant et après match du 21 et 29 décembre 2025.

Le dispositif est complété par un renforcement du réseau TNR entre les gares Rabat Riad-Rabat Agdal et Kenitra. Six départs spéciaux sont programmés les jours de match, avec des intervalles compris entre dix et vingt minutes, afin de fluidifier les déplacements urbains autour des gares et des zones d’affluence. La liaison ferroviaire entre Casablanca et l’aéroport Mohammed V est également maintenue à un rythme soutenu, avec dix-huit trains par jour, dont le premier départ est prévu à 5h40 et le dernier à 22h40.

Enfin, un pass «YALLA CAN» est proposé aux voyageurs pendant toute la durée de la compétition. Valable du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026, ce pass digital, accessible via l’application ONCF Voyages, permet de bénéficier d’une réduction de 30% sur les billets de train en première et deuxième classe à bord des trains Al Boraq, Al Atlas et TNR. Son prix est fixé à 50 dirhams.