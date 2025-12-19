CAN 2025: le tramway et le busway de Casablanca pleinement mobilisés

Casablanca vibre déjà au rythme de la CAN 2025. Pour accompagner cet événement continental, le réseau de tramway et de busway se met en ordre de bataille. Alliant ambiance festive et efficacité opérationnelle, les transports de la métropole s’adaptent pour offrir une mobilité fluide et conviviale, tant pour les usagers habituels que pour les milliers de supporters attendus.

Pour une immersion totale dans l’événement, les rames de tramway, les busways, les agences commerciales ainsi que les principales stations ont revêtu les couleurs de la CAN. Ce nouvel habillage, en parfaite harmonie avec la décoration urbaine de la métropole, forge une identité visuelle marquante, plongeant habitants et visiteurs dans une atmosphère de fête et de partage.

Par ailleurs, une communication spécifique a été menée auprès des abonnés du tramway et du busway afin de les inciter à recharger leurs cartes à l’avance, dans le but d’éviter les pics d’affluence au niveau des points de vente et des agences commerciales. À cet effet, le service de recharge en ligne des titres de transport, via le site web et l’application mobile de CasaTramway et CasaBusway, est pleinement opérationnel.

Le dispositif d’information voyageurs a également été considérablement renforcé. Il comprend notamment une carte du réseau spéciale CAN, un système d’information digitale multilingue, des supports d’orientation dédiés, ainsi qu’un titre de voyage personnalisé en édition limitée aux couleurs de la CAN 2025, spécialement conçu pour l’événement.

Les stations situées à proximité du stade et des 13 fan zones bénéficieront d’un renfort en équipes, multilingues, mobilisées pour accueillir, informer et accompagner les usagers tout au long de la compétition. Les jours de match, l’offre de transport sera naturellement renforcée afin de répondre à l’augmentation de la demande et de fluidifier les déplacements avant et après les rencontres.

En parallèle, un comité spécial a été mis en place pour assurer une intervention rapide et en temps réel en cas de dégradation des équipements, d’accident ou d’actes de vandalisme.

L’ensemble des équipes dédiées à la mobilité urbaine est ainsi à pied d’œuvre pour contribuer activement à la réussite de la CAN 2025 et faire de cet événement une véritable vitrine du savoir-faire marocain et une fierté nationale.