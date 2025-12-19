Tanger se pare de lumières pour accueillir les supporters de la CAN 2025

La médina de Tanger s’apprête à changer de visage. Dans quelques jours, elle se transformera en un centre d’animation et de fête à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Ce haut lieu du patrimoine marocain accueillera des milliers de supporters africains et internationaux, ainsi que des touristes venus du Maroc et du monde entier, tous impatients de plonger dans l’atmosphère unique de la capitale du détroit à l’heure de ce grand rendez-vous sportif.

Pour accompagner cette affluence et inscrire la ville dans l’esprit festif de la Coupe d’Afrique, les autorités locales, sous la conduite de Younes Tazi, wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont mis en place un dispositif exceptionnel, déployé jour et nuit.

Conformément aux orientations arrêtées au niveau régional, ce dispositif vise à transformer la médina en un espace de célébration continue, tout en assurant des conditions d’accueil adaptées à l’ampleur de l’événement. Cette dynamique s’inscrit dans une vision globale qui concerne également d’autres places publiques, quartiers stratégiques et la Cité sportive de Tanger.

Dans ce cadre, plusieurs sites emblématiques ont fait l’objet d’opérations de mise en valeur. La façade du port de Bab Marsa, le grand souk ainsi que de nombreuses zones très fréquentées ont été ornés d’éclairages, de couleurs et d’éléments décoratifs inspirés de l’identité visuelle officielle de la compétition.

Par ailleurs, de larges espaces au cœur de la médina reflètent désormais pleinement l’esprit du tournoi continental. Des zones spécifiquement dédiées aux supporters, des espaces de divertissement urbain et des lieux de rassemblement ont été aménagés afin de faire de l’ancienne médina une scène festive à ciel ouvert, animée de jour comme de nuit.

À travers cette mobilisation générale, les autorités ambitionnent non seulement de célébrer le football africain, mais aussi de valoriser le patrimoine historique et culturel de Tanger, tout en consolidant son image de destination touristique et événementielle de premier plan.