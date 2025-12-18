Culture

CAN 2025: Lartiste, Jaylann et Angélique Kidjo feront vibrer l’ouverture à Rabat

لاغتيست، محمد رمضان، جيلان

Jaylann, Mohamed Ramadan et Lartiste.

Rabat donnera le coup d’envoi de la CAN 2025 ce 21 décembre lors d’une cérémonie d’ouverture grandiose. Au programme: la présentation de l’hymne officiel par Angélique Kidjo, Lartiste et Jaylann, au cœur d’un spectacle chorégraphique mettant en miroir les cultures du Maroc et de l’Afrique subsaharienne.

Par Ghania Djebbar
Le 18/12/2025 à 20h05

Les projecteurs seront braqués sur le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le dimanche 21 décembre 2025, pour le coup d’envoi officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Avant la rencontre inaugurale entre le Maroc et les Comores, prévue à 20h, un spectacle mêlant sport et musique sera offert aux spectateurs.

Selon une source proche de l’organisation, relayée par Le360, la chanson officielle de la CAN 2025 sera interprétée par le chanteur marocain Lartiste, la chanteuse Jaylann, ainsi que la star internationale africaine Angélique Kidjo.

Lire aussi : CAN Féminine Maroc 2024: Jaylann enflamme la cérémonie d’ouverture avec son tube «Ha Wlidi»

Cette performance s’inscrit dans un spectacle en deux volets: une première partie mettant à l’honneur la culture marocaine et une seconde qui célébrera la dimension africaine de l’événement, fidèle au caractère continental de la compétition. La chanson officielle sera accompagnée de tableaux dansés, offrant un spectacle vivant et coloré aux spectateurs.

L’organisation dispose de plusieurs chansons, dont certaines figurent sur un album produit par le célèbre producteur RedOne, mais l’ouverture ne se concentrera que sur deux titres, interprétés en direct sur le terrain par Lartiste et Jaylane.

La chanson interprétée par Mohamed Ramadan, Maitre Gims et French Montana ne sera pas non plus présentée lors de la cérémonie en raison de l’absence des artistes concernés. Mohamed Ramadan donnera le même jour un concert dans un centre commercial de Casablanca, rendant sa participation à Rabat impossible.

