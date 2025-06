«Ha Wlidi», le hit de Jaylann qui remet le patrimoine marocain au goût du jour

Mis en ligne le 13 juin, Ha Wlidi, signé par Beathoven et Jaylann, affole déjà les compteurs. Avec près de 6 millions de vues en quelques jours, le morceau trône en tête des tendances YouTube au Maroc et s’impose en deuxième position en France. Un succès fulgurant porté par le talent de Jaylann, artiste qui a su s’imposer sur la scène musicale marocaine avec une signature sonore singulière mêlant R’n’B, jazz et sonorités marocaines. Mais ce succès va au-delà de la seule performance artistique…

Avec Ha Wlidi, Jaylann ne signe pas seulement un tube: elle offre un véritable hommage au patrimoine culturel marocain.

À travers des paroles soignées et un clip riche en symboles, l’artiste met en lumière toute la diversité du Maroc: la grâce des caftans, la majesté de la Tbourida, le rituel du thé à la menthe, les danses folkloriques et l’effervescence populaire autour du football national.

Une fresque identitaire qui résonne fortement auprès du public, à telle enseigne que de nombreux internautes appellent déjà à faire de ce titre l’hymne officiel de la CAN 2025.

Dans Ha Wlidi, Jaylann dresse aussi le portrait d’une femme marocaine forte, libre et affirmée. Tour à tour cavalière dans une troupe de Tbourida féminine, figure d’autorité assise sur un trône ou fervente supportrice de football, elle incarne avec fierté les multiples facettes de la femme marocaine d’aujourd’hui, entre héritage et émancipation.

Ha Wlidi dépasse l’hommage pour devenir une déclaration forte: Jaylann y célèbre la femme marocaine comme pilier de l’histoire et des traditions, dans un clip vibrant de couleurs, de sons et de symboles, reflétant la richesse et la diversité de l’identité marocaine.