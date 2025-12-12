Cérémonie d’ouverture de la CAN: l’égyptien Mohammed Ramadan interprètera la chanson officielle

Mohammed Ramadan est à Marrakech. Depuis hier mercredi 11 décembre, le chanteur égyptien — connu notamment pour «Ensay», son duo avec Saad Lamjarred — s’apprête à tourner l’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui démarre dans une semaine au Maroc. L’artiste a lui-même révélé l’information à la radio égyptienne Noujoum FM: «Le 11 décembre, je serai à Marrakech pour le tournage de la chanson officielle de la CAN. J’ai déjà interprété l’hymne national pour la dernière Coupe d’Afrique en Côte d’Ivoire», a-t-il déclaré.

Pour Mohammed Ramadan, l’enjeu est clair: les artistes égyptiens doivent désormais tourner leurs regards vers le continent africain plutôt que de rester exclusivement focalisés sur le Moyen-Orient. Une stratégie qu’il applique lui-même avec constance.

Après «Akwaba», en collaboration avec Magic System et Yemi Alade, c’est la deuxième fois consécutive qu’il participe à la chanson officielle de la CAN. Il devrait donc, logiquement, être présent sur scène lors de la cérémonie d’ouverture, programmée le dimanche 21 décembre au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtré sur les artistes qui partageront la scène ce soir-là. Des rumeurs évoquent la présence de Jaylan ou encore de Magic System, mais rien n’a été confirmé.

Le mystère demeure également autour du producteur musical de l’hymne. Il y a quelques jours, lors de son passage dans le Morning de Momo sur Hit Radio, RedOne avait entretenu le flou: «Peut-être que je travaillerai dessus… Seul Dieu sait», a-t-il glissé, sans en dire davantage.

À quelques jours du lancement de la CAN 2025, l’hymne officiel reste donc entouré de mystère.