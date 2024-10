RedOne, producteur: «Pourquoi je suis resté à l’écart de l’affaire P.Diddy»

Nadir Khayat, plus connu sous le nom de RedOne, s’impose comme une véritable icône de la scène artistique mondiale. Après des années de collaboration avec des artistes internationaux en tant que producteur musical à l’étranger, il fait son grand retour au Maroc pour un projet inédit. Cette fois, il ne s’agit pas de chansons mais de cinéma, car RedOne se lance dans la production d’un film marocain, Al Batal, du réalisateur Omar Lotfi, dans lequel il joue d’ailleurs un rôle.

«Je suis très excité par cette première expérience dans le monde du cinéma, surtout avec une équipe aussi talentueuse, à commencer par Omar Lotfi et un parterre d’artistes marocains tous aussi géniaux les uns que les autres», commence-t-il par expliquer.

Pour RedOne, cette première incursion dans le septième art est un réel challenge. «Dans la musique, je contrôle souvent tout, de la production à la direction artistique. Ici, c’est différent: je me retrouve dans le rôle du producteur et je dois faire confiance à l’équipe, ce qui est à la fois stimulant et intimidant», explique-t-il.

Nadir Khayat ne cache pas son admiration pour son collaborateur. «Omar Lotfi est un réalisateur talentueux et méticuleux. Il sait exactement ce qu’il veut et comment y arriver, ce qui m’a donné toute aise pour lui confier les rênes de ce projet. Nous avons une relation de confiance qui date de plusieurs années. C’est aussi un ami que je respecte énormément», partage-t-il.

«L’échec ne m’a jamais effrayé. Chaque échec est une leçon qui nous permet de grandir, et avec cette équipe, je suis certain que nous avons toutes les chances de réussir. Cette expérience est un grand pas en avant et je suis fier de commencer dans mon pays, le Maroc», poursuit le natif de Tétouan.

Quant à ses aspirations pour ce projet, RedOne voit grand. «J’ai toujours rêvé de produire des films internationaux mais je voulais commencer dans mon pays d’origine. Mon plus grand rêve est de voir un film marocain connaitre un succès mondial et j’espère que ce projet pourra ouvrir la voie. Nous aspirons à une distribution dans le monde arabe, et pourquoi pas à l’échelle internationale», espère le producteur.

Lorsqu’il est interrogé sur son équilibre entre vie privée et carrière, RedOne n’hésite pas à reconnaître l’importance du soutien de ses proches, notamment de sa femme. «Je consulte toujours Laila sur mes projets. C’est une partenaire de vie précieuse qui m’apporte un regard honnête sur tout ce que je fais. Je me loupe souvent lorsque je ne suis pas ses conseils», confie-t-il amusé.

En plus de ses ambitions cinématographiques, RedOne nous a répondu sur la récente affaire entourant la star américaine P.Diddy. «Je suis au courant de la situation mais je garde mes distances. J’ai toujours été très vigilant dans le milieu du showbizz, et par chance, j’ai su éviter ce genre de polémique. La musique doit rester une source de positivité et c’est dans cet esprit que je mène ma carrière», partage-t-il à cœur ouvert.

«Mes convictions et les prières de ma mère m’ont éloigné de ces mondanités. Pour moi, l’essentiel est de garder les pieds sur terre et de rester fidèle à ce qui est juste», conclut RedOne.