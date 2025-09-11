Un an après L’Batal, Omar Lotfi et RedOne sortent Casa Guira

Culture

Omar Lotfi et RedOne.

À peine un an après le succès de L’Batal, l’acteur et réalisateur Omar Lotfi et le producteur RedOne reviennent avec une nouvelle comédie: Casa Guira. Le film, porté par un casting éclectique, sortira en salles au Maroc le 17 septembre 2025.

Omar Lotfi signe son deuxième long métrage en moins d’un an. Produit par Nadir Khayat alias RedOne, Casa Guira réunit à l’écran Anas El Baz, Karima Gouit, Rachid Rafik, El Mehdi Chehab — également scénariste — et le streamer controversé Ilyas El Maliki.

Cette comédie de quelque 90 mn suit les mésaventures d’Ismaïl, fraîchement libéré après douze ans de prison pour un braquage d’or. Avec son ami d’enfance Nassim, tout juste rentré de Turquie, il se lance dans une chasse au trésor rocambolesque pour retrouver un coffre rempli d’or. Mais le seul détenteur du secret est mort, et la carte au trésor se trouve… tatouée dans son dos. Entre funérailles qui dégénèrent, hôpitaux loufoques, mariages déjantés, accidents improbables et trahisons, l’aventure se transforme rapidement en véritable course de survie dans les rues de Casablanca.

Dans un communiqué, RedOne souligne son engagement. «Je crois beaucoup au cinéma marocain et à la nouvelle génération. Avec Casa Guira, j’ai voulu soutenir un film original, drôle, mais universel. Le Maroc a des histoires fortes et uniques à partager, et je suis fier d’en faire partie.»

Avec Casa Guira, Omar Lotfi et RedOne parient sur l’humour populaire pour séduire le public marocain. Reste à voir si cette chasse au trésor délirante saura confirmer l’émergence d’un nouveau duo du cinéma national.

